Определитель номера «Яндекса» покажет предупреждение при попытке пользователя позвонить мошенникам

Определитель номера «Яндекса» теперь будет предупреждать пользователей, если они звонят на номера, которые используют злоумышленники. Это помогает защититься от аферистов, которые обманом вынуждают людей самостоятельно звонить на мошеннические номера. Новая функция доступна всем пользователям на телефонах с Android. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Определитель номера, встроенный в приложение «Яндекс с Алисой AI» и мобильный «Яндекс Браузер», уже давно предупреждает пользователей о нежелательных входящих вызовах. Чтобы обойти эту защиту, злоумышленники стали побуждать людей самостоятельно связаться с ними. Для этого аферисты отправляют пользователям свои номера телефонов по SMS и через мессенджеры.

По данным определителя номера «Яндекса», в начале января 2026 г. 67% телефонных разговоров со злоумышленниками происходили, когда люди сами звонили им. Перед этим мошенники связывались с пользователями и представлялись сотрудниками службы поддержки различных сервисов. Они сообщали людям, что посторонние якобы пытаются войти в сервисы под их аккаунтами. Чтобы предотвратить вход, аферисты предлагали позвонить по конкретному номеру, и пользователи это делали.

Выявлять мошеннические номера определителю помогают нейросети. Они учитывают несколько сотен факторов — например, насколько активно используется конкретный номер, есть ли он в телефонной книге у пользователей, как быстро люди кладут трубку при входящих вызовах с этого номера, насколько часто они сами звонят на него, жалуются ли на номер из-за мошенничества и, если да, как часто. Если определитель с помощью ИИ признает номер мошенническим, то при попытке позвонить на него пользователь увидит предупреждение на экране телефона. Это позволяет отменить вызов еще до того, как мошенник ответит на звонок и начнет манипулировать человеком.

