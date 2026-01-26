Разделы

Интернет набрал скорость на Старой Смоленской дороге

«МегаФон» обеспечил деревню Михайловка на Старой Смоленской дороге качественной мобильной связью четвертого поколения и быстрым интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. До этого здесь ловил только 2G-сигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря модернизации объектов связи жителям Михайловки стали доступны все цифровые сервисы. Теперь можно быстро заказать справку на портале «Госуслуги», при необходимости записаться на прием к врачу, в любое время пообщаться с близкими или отправить фотографию друзьям. Кроме того, значительно расширились возможности сельчан для удаленной работы и учебы, а также для ведения малого бизнеса в Сети.

«В Михайловке постоянно проживает чуть больше 20 человек, и все они ждали появления здесь быстрого интернета, ведь для жителей малых населенных пунктов особенно важно всегда быть на связи с близкими. Качественный и устойчивый 4G-сигнал позволит решить многие текущие вопросы без необходимости ездить в областной центр», — сказал директор «МегаФон» в Смоленской области Константин Сазонов.

Старая Смоленская дорога, на которой расположена деревня Михайловка, хранит память о событиях 1812 года и Великой Отечественной войны. Дорога возникла между XIV и XV веками и долгое время оставалась кратчайшим путем из Европы в Москву. Как отмечают историки, тракт не был замощен: в болотистых местах его покрывали гатью — настилом из бревен или хвороста.

