МТС разогнала LTE в первых микрорайонах поселка Чульман

МТС усилила LTE в поселке городского типа Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в западной части жилых микрорайонов населенного пункта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили существующее телеком-оборудование в районе Первого и Второго микрорайонов Чульмана – одних из первых жилых зон поселка. Высокоскоростная сеть также покрывает территорию вблизи и внутри Нерюнгринской центральной районной больницы и отрезок федеральной автомобильной дороги А360 «Лена», расположенной в этой части поселка.

«Чульман является крупным транспортно-логистическим и промышленным узлом Южной Якутии, и для нас, в свою очередь, он также является одним из приоритетных направлений развития сети в республике. Чтобы сеть справлялась с возросшим спросом на трафик, мы усилили покрытие LTE в локации, где это было на данный момент наиболее необходимо. Это позволило обеспечить абонентам МТС скорость интернета, необходимую для эффективной работы, дистанционного обучения и стабильной связи», – сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

