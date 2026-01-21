Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии

Гостям парка административного центра Туймазинского района Башкирии стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60 Мбит/с.

Инженеры оператора расширили покрытие вблизи Центрального парка культуры и отдыха — одной из крупнейших зеленых зон Туймазов, где находятся аттракционы и регулярно проводятся мероприятия. Технические специалисты задействовали здесь сразу средний и высокий диапазоны частот, что дает оптимальную емкость и быструю скорость загрузки.

Проведенные работы приобретают дополнительное значение, так как к территории парка примыкают Татарский драмтеатр, Дворец детского творчества, поликлиника центральной районной больницы. Кроме того, улучшенное качество связи стало доступно в окрестных жилых кварталах, включая учебные заведения, магазины и аптеки.

«В последние месяцы мы уделили особое внимание Туймазам. Это не только административный центр Туймазинского района, но и значимый транспортный хаб на границе Башкирии и Татарстана. Помимо парковой зоны, наша техническая служба запустила телеком-оборудование еще и на улице Островского, в непосредственной близости от городской администрации», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе сейчас необходимо порядка 21 ГБ дата‑трафика в месяц. Рекордсменами являются жители Сибая с показателем в 30 ГБ. В столице республики среднее потребление составляет 20 ГБ на абонента, а в Туймазах — 17,5 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г.

Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Как организации выстроить защиту от фишинга

Китай отстает от США в ИИ на пару месяцев, «потому что изобрести в 100 раз труднее, чем скопировать»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще