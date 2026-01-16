Разделы

«МегаФон» модернизировал LTE в Белгороде

Более миллиона жителей Белгородской области получили более устойчивую голосовую связь по технологии VoLTE и быстрый мобильный интернет «МегаФона». За прошедший год оператор построил и модернизировал свыше 300 базовых станций в различных локациях области, включая наиболее загруженные места. Новое оборудование работает в разных диапазонах частот, что обеспечивает широкий радиус покрытия и скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

Недавно технические мероприятия также прошли в областном центре, в городе Губкин и селе Щербаково Алексеевского района. В Белгороде новый телеком-объект заработал на Кашарском проезде. Сейчас эту дорогу, а также набережную реки Везелки украшает уникальный арт-объект — первая в мире функциональная опора линии электропередач в виде геральдического символа. Высотная конструкция формой повторяет герб Белгорода — стоящего на задних лапах золотого льва и парящего над ним серебряного орла. Уникальная опора была установлена шесть лет назад и уже стала новым центром притяжения гостей города. Поделиться фото уникального объекта теперь стало легче — скорость мобильного интернета здесь достигает выше 60 Мбит/с.

Сигнал мобильной связи стал более устойчивым в северо-восточной части города Губкин, на улице Ударников. Жители частного сектора и ученики местной школы теперь получили больше возможностей для дополнительного образования и еще более оперативного решения рабочих и бытовых вопросов.

Более комфортная цифровая жизнь началась и у 400 жителей села Щербаково Алексеевского района. Новый телеком-объект помогает селянам оплачивать покупки онлайн, связываться с родными, вызывать такси, смотреть фильмы и сериалы онлайн.

«Каждая новая базовая станция — это не просто техника, а возможность для людей оставаться на связи с близкими, решать важные дела в любой момент и в любом месте: будь то прогулка в парке, поход в магазин или работа в отдалённом посёлке. Уверенный сигнал — это спокойствие, скорость и свобода. Только за декабрь мы обновили оборудование в более чем 25 населённых пунктах Белгородской области, включая Белгород, Старый Оскол и Шебекино. А за весь прошлый год построили и модернизировали свыше 300 объектов связи. Для нас это не цифры — это реальная поддержка жизни, работы и общения тысяч наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

