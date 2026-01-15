Axoft стала официальным дистрибьютором DRP-платформы Cyberdef компании In4security в России

Компания Axoft объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией In4security (ГК Softline), разработчиком Cyberdef — адаптивной платформы Digital Risk Protection (DRP), предназначенной для защиты от внешних цифровых угроз. Гибкая модульная система Cyberdef позволяет настраивать сервис под конкретные задачи бизнеса и изменяющиеся риски. Платформа с применением алгоритмов ИИ помогает управлять цифровыми рисками и расследовать инциденты в открытом интернете, DarkNet и Deep Web. Анализ инцидентов и принятие решений дополняются экспертизой специалистов In4security. В рамках сотрудничества Axoft будет оказывать поддержку партнерскому каналу на всех этапах эксплуатации решений вендора, а также применит свой опыт в построении комплексных экосистем безопасности.

В современных реалиях киберпреступники предпочитают широкомасштабным атакам точечные скрытые операции, требующие высокой степени подготовки и разведки. В таких условиях DRP-решение становится стратегическим элементом архитектуры кибербезопасности и в единой связке с SOC, SIEM, SOAR формирует информационное пространство для управления цифровыми рисками.

Cyberdef — многоуровневая модульная платформа класса DRP, предназначенная для раннего выявления цифровых угроз за пределами «защищенного периметра» компании в интернете, верификации и реагирования на внешние угрозы. Продукт объединяет интеллектуальное обнаружение, приоритизацию и реакцию на внешние риски с учётом бизнес-контекста и человеческого фактора, помогает анализировать инциденты и оперативно реагировать: блокировать фишинговые ресурсы, удалять нелегальный контент, снижать репутационные и финансовые риски.

Система ориентирована на компании с широкой цифровой инфраструктурой, активным присутствием в интернете и высоким вниманием к защите своей репутации. Решение будет полезно в работе службам информационной, экономической и собственной безопасности, антифрода, а также PR, маркетинга и HR. Cyberdef особенно актуален для банков, финансовых и страховых организаций, ритейла, маркетплейсов, застройщиков, туроператоров, медицинских центров, транспортных, логистических и других компаний с заметным онлайн присутствием.

Совместная работа с Axoft позволит производителю сделать Cyberdef доступным для большего числа партнеров и их заказчиков, заинтересованных в эффективной защите цифровой репутации и информационных активов. Дистрибьютор сосредоточится на маркетинговой и пресейл-поддержке, включая проведение мероприятий для партнеров и их клиентов, а также презентаций, консультаций и прочих активностей, направленных на повышение узнаваемости продукта вендора.

Cyberdef включает более 17 независимых модулей и закрывает не только классические DRP-задачи (защиту от фишинга и утечек данных, защиту бренда), но и задачи специализированных направлений. Сервис помогает работать с HR-рисками и рисками службы безопасности, контролировать эквайринг и выявлять подозрительные или высокорисковые платежи, находить утечки кода, уязвимости, а также оценивать надёжность контрагентов. Предусмотрена возможность масштабирования, настройки прав доступа, подключения дочерних структур и ротации модулей в зависимости от текущих приоритетов бизнеса.