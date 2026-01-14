ИИ помогает якутянам проводить меньше времени на онлайн-встречах

Цифровая экосистема МТС и входящая в нее платформа для бизнеса‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» проанализировали использование своих сервисов в онлайн-встречах и мероприятиях в 2025 году. В Республике Саха (Якутия) количество онлайн-встреч и вебинаров на платформе увеличилось на 42% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Несмотря на рост количества онлайн-мероприятий, пользователи стали проводить на созвонах в среднем вдвое меньше времени в день: это может быть связано с внедрением инструментов на основе искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач. В Якутии пользователи «МТС Линк» ИИ-помощников стали использовать в 2,5 раза чаще, чем в 2024 г.

Из всех ИИ-функций пользователи из Якутии чаще всего применяли размытие и замену фона. На втором месте – автоматическая расшифровка (в текстовом формате), на третьем — цифровые маски и аватары, на четвертом — саммари (краткое описание) встреч и вебинаров, замыкает рейтинг шумоподавление и ИИ-ассистент, который оптимизирует работу, мгновенно отвечает на вопросы по встречам, фиксирует договоренности и решения, а также делает сводку непрочитанных сообщений.

По данным аналитиков МТС, в целом за год на платформе прошло более 7,6 млн мероприятий — в 1,5 раза больше, чем в 2024 г. Суммарное число подключений к онлайн-мероприятиям в России составило 50 млн (в 1,4 раза больше, чем в 2024 г.). Больше всего корпоративных пользователей платформы в 2025 г. было в отрасли образования, B2C-секторе, ИT и телекоме, госсекторе, а также в промышленности.