«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по росту спроса на специалистов в 2025 году

Аналитики «Авито Работы» подвели итоги 2025 г. и выяснили, в каких регионах России работодатели активнее всего искали специалистов по сравнению с 2024 г. Лидером стал Приморский край, где число вакансий за год выросло на 77%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 88 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Указанные здесь и далее зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые предлагают работодатели в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. На старших и руководящих позициях уровень зарплатных предложений может быть выше в несколько раз, а некоторые позиции также предусматривают работу вахтой.

В Приморском крае работодатели чаще всего искали водителей категории С (+143%) — специалистам на грузовом транспорте предлагали в среднем 158, 3 тыс. руб/мес. Среди других наиболее востребованных профессий в регионе — машинисты спецтехники. Спрос на специалистов, которые способны управлять бульдозерами, экскаваторами и другой специализированной техникой, за год вырос в 2,3 раза (+137%), и в среднем новые сотрудники могли рассчитывать на зарплату в размере 97,7 тыс. руб/мес. Основным драйвером роста числа вакансий в Приморье стали масштабные инфраструктурные проекты. В 2025 году особенно активными темпами росло жилищное и дорожное строительство.

На втором месте рейтинга — Сахалинская область. Здесь число вакансий за год увеличилось на 60%, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 89,8 тыс. руб/мес. Чаще всего работодатели искали сварщиков (+68%) и монтажников (+62%). В 2025 г. сварщикам предлагали в среднем 294,97 тыс. руб/мес, а монтажникам — 101,7 тыс. руб/мес. Часто вакансии предполагают вахтовый метод работы, поэтому фактический заработок специалистов этих профилей зависит от количества отработанных смен, региональных надбавок и опыта кандидата. Повышенный спрос на квалифицированных рабочих на Сахалине также во многом обусловлен активной реализацией крупных инфраструктурных проектов, в том числе модернизацией портовой инфраструктуры.

Третью строчку заняла Магаданская область с ростом числа вакансий на 47% за год. Средние предлагаемые зарплаты за 2025 г. здесь достигли 97,9 тыс. руб/мес. Регион динамично развивается, интенсивными темпами вводятся новые объекты, в том числе и спортивные. В 2026 г. в регионе планируется завершение строительства еще нескольких спортивных объектов, таких как лыжный стадион и спортивно-оздоровительный центр — это создает дополнительный спрос на квалифицированных рабочих. Наиболее востребованными в области оказались сварщики — спрос на них вырос почти в два раза (+95%) за год, а соискателям предлагали в среднем 265 тыс. руб/мес. Чаще в регионе стали искать и водителей-экспедиторов (+57%) — работодатели предлагали таким специалистам в среднем 103,6 тыс. руб/мес.

«Итоги 2025 г. показывают, что во многих регионах России сохраняется устойчивый спрос на квалифицированные рабочие профессии. При этом соискатели активно реагируют на новые возможности: на некоторые ключевые позиции число откликов постепенно выравнивается с растущим спросом работодателей. Так, в Приморье количество откликов на вакансии водителей категории C увеличилось в 2,3 раза (+129%), на вакансии электромонтажников — в 2,2 раза (+122%), а на вакансии монтажников — на 82%», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».