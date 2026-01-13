У петербургских компаний в 3,5 раза вырос спрос на виртуальные облачные машины

МТС и MWS Cloud проанализировали спрос на облачные сервисы в регионах России в 2025 г. Их популярность стабильно росла у компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наиболее востребованы у бизнеса Северо-Запада виртуальные машины в облаке (прирост более чем в 3,5 раза) и резервное копирование (прирост в 1,6 раза). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Петербургские и областные компании активно пользуются виртуальной инфраструктурой, резервным копированием в облаке и размещают данные в объектном хранилище. Интерес бизнеса растет к сетевым сервисам и решениям для защиты от DDoS-атак.

В топ самых быстрорастущих решений в северо-западных регионах вошли виртуальные машины в облаке, сервис защиты от DDoS-атак, центр управления информационной безопасностью и сетевые приложения (спрос увеличился в 2,5 раза). Заметно выросло потребление офисного ПО в облаке — в 1,7 раза.

Чаще всего облачные сервисы используют региональные компании, работающие в сфере информации и связи, ретейлеры, обрабатывающие производства, представители гостиничного, ресторанного бизнеса и научно-технические организации.