Цифровая платформа МСП.РФ расширяет доступ бизнеса к мерам поддержки через мобильное приложение

Расширенный функционал цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является «Корпорация МСП», стал доступен в формате мобильного приложения. Теперь бизнесу стало проще подавать заявки на наиболее востребованные меры поддержки прямо с телефона. Кроме того, в приложении стали доступны сервисы по развитию предпринимательских компетенций, производственной кооперации и подбору государственного имущества. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Для удобства предпринимателей упрощен процесс входа, что позволяет не проходить процедуру авторизации при каждом использовании приложения, улучшена навигация, доступно получение моментальных пуш-уведомлений о запланированных событиях и ходе рассмотрения заявок или обращений.

«Количество пользователей МСП.РФ с момента запуска в 2022 г. уже превысило 1,4 млн. Цифровая платформа стала не просто витриной сервисов и услуг, а экосистемой, где в режиме клика можно зарегистрировать бизнес, получить финансирование, решить имущественные вопросы. Мобильное приложение — это очередной шаг в расширении цифровых возможностей для предпринимателей. По сути это первый в России цифровой инструмент для бизнеса с полным набором мер государственной и региональной поддержки в формате мобильного офиса. Встроенные алгоритмы анализа цифрового профиля предпринимателя проактивно формируют перечень доступных для конкретного бизнеса сервисов и инструментов развития», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1000 уникальных региональных и федеральных мер поддержки, а благодаря цифровизации и стандартизации процессов время на заполнение необходимой для получения поддержки документации сократилось с 1 дня до 15 минут.

Мобильное приложение МСП.РФ доступно для скачивания во всех популярных онлайн-магазинах – AppStore, RuStore, AppGallery, Google Play.

