«Авито Подработка» и «Додо Пицца»: в 2025 году спрос бизнеса на подработку в общепите вырос вдвое

Аналитики «Авито Подработки» изучили данные за 2025 г. и выяснили, как изменился рынок частичной занятости в сфере общественного питания. По сравнению с 2024 г., в 2025 бизнес в общепите предлагал подработку в два раза чаще (+100%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 36,8 тыс. руб/мес за неполную занятость. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее востребованной специальностью в общепите оказался повар-кассир: в 2025 на частичную занятость их искали более чем в два раза чаще (+108%). Эта роль закрывает сразу несколько задач в точке продаж: работа на кухне и сбор заказов, взаимодействие с гостями на кассе, выдача заказов. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 36,7 тыс. руб/мес за частичную занятость.

Чаще требовались временные специалисты на позиции бариста — количество предложений частичной занятости для них выросло на 75%, в среднем на таких позициях можно было рассчитывать на 23,95 тыс. руб/мес. При этом итоговый доход бариста может заметно меняться в зависимости от потока гостей и размера чаевых — поэтому фактические выплаты нередко отличаются от медианных значений. Чаще подработку предлагали официантам (+57%, 35,5 тыс.руб/мес) и пекарям (+23%, 23,5 тыс. руб/мес).

Интерес к подработке в общепите растет и со стороны самих исполнителей: за 2025 г. число откликов на такие позиции увеличилось почти в 2 раза (+95%). Особенно заметно вырос интерес к подработке поваром-кассиром (+107%) и пиццамейкером (+55%).

«Общественное питание — одно из популярных направлений для подработки: здесь можно быстро выйти на смены и удобно совмещать их с учебой или другими делами. По итогам 2025 года в ряде регионов особенно заметно вырос спрос бизнеса на исполнителей в общепите: в Новгородской области (+158%), в Томской области (+157%), в Волгоградской области (+150%). Для компаний такой формат привлекателен тем, что помогает оперативно закрывать потребность в персонале в периоды повышенной нагрузки», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

«Чаще всего в «Додо Пицца» открыты позиции пиццамейкеров, кассиров и курьеров. Здесь можно легко и быстро стартовать: обучение с нуля, понятные задачи и возможность выбрать удобное количество часов. Благодаря этому исполнитель заранее понимает, какой доход он получит», — сказала HR Директор Dodo Pizza Eurasia Алиса Шадрина.

«Иногда подработка — это несколько смен в неделю, а иногда — начало чего-то большего. В «Додо Пицца» приходят, чтобы попробовать себя, совмещать занятость с учебой или полноценно вписать подработку в свой ритм жизни. К нам приходят студенты, кандидаты с основной работой и те, кто ищет лучшее место для получения первого профессионального опыта. Почти все отмечают одно и то же: нравится быть частью команды, где уважают, поддерживают и объясняют. Подработка в «Додо» — это формат, с которого всё закручивается: появляется уверенность, новые навыки, команда и ощущение того, что ты на своём месте. А дальше каждый выбирает свой путь — мы просто создаем условия, в которых удобно начать», — сказала Алиса Шадрина.