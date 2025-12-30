Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На платформе «Токеон» открыт сбор заявок на выпуск ЦФА для финансирования первого дальневосточного фильма со смешанными съемками

На платформе «Токеон» стартовал сбор заявок на приобретение ЦФА по выпуску «Якутский цифровой киноактив-1». Средства будут направлены на завершение производства и прокат приключенческого фильма «Мои таежные каникулы», съемки которого прошли в трех улусах Якутии. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Это первая картина на Дальнем Востоке, созданная с использованием технологии совмещенных съемок для взаимодействия живых актеров с говорящими животными. Лента основана на произведении писателя-фронтовика Тимофея Сметанина и заслуженного учителя ЯАССР Якова Стручкова. В настоящее время проект находится на стадии постпродакшена, выход в прокат запланирован на весну 2026 г.

Выпуск цифровых финансовых активов осуществляет компания «Реинжиниринг технологий инвестирования». Поручителем выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). Номинальная стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. руб., максимальный объем выпуска – 5 млн руб. После завершения проката инвесторам гарантируется возврат номинальной стоимости актива и право на процент от кассовых сборов. Дополнительная программа поощрения включает упоминание в титрах фильма и сувенирную продукцию.

«Соглашение о развитии цифровых финансовых инструментов, подписанное на Восточном экономическом форуме банком ПСБ, платформой «Токеон» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, является институциональной основой для поддержки проектов креативных индустрий в регионе. Реализация текущего выпуска ЦФА стала практическим итогом совместной работы сторон и отражает переход к использованию современных финансовых инструментов в прикладных инвестиционных инициативах», – сказал Игорь Егоркин, генеральный директор «Токеона».

Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ
цифровизация

«Выпуск ЦФА "Якутский цифровой киноактив-1" закладывает основу для привлечения инвестиций не только в этот проект, но и в другие инициативы по развитию креативных индустрий региона. В первом квартале следующего года запланирован выпуск цифровых активов для проектов в сферах кино, анимации, дизайна и производства одежды в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Еврейской автономной области», – отметил Вячеслав Завалин, и.о. исполняющего директора Департамента развития территорий АО КРДВ.

Цифровые финансовые активы «Якутский цифровой киноактив-1» доступны для приобретения квалифицированным инвесторам на платформе «Токеон». Сбор заявок продлится до 16 января 2026 г. Развитие таких инструментов соответствует инициативам регулятора по интеграции рынка ЦФА с открытыми сетями, что в перспективе расширит доступ к инвестициям, в том числе со стороны иностранного капитала.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще