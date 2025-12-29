Ученые НИИ ядерной физики МГУ запустили крупнейший российский кубсат для изучения космической радиации и астрофизических явлений

Ученые НИИ ядерной физики МГУ успешно запустили кубсат «Скорпион» — крупнейший спутник формата 16U в России. Аппарат, созданный в рамках образовательных проектов Space Pi и школы «Космос», оснащен комплексом научной аппаратуры для масштабных исследований космической радиации, астрофизических процессов и влияния космических условий на биологические образцы. Запуск состоялся 28 декабря с космодрома Восточный, аппарат уже выведен на целевую орбиту и готовится к началу научной миссии. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Это первый космический полет спутника, который стал кульминацией многомесячной работы инженеров и ученых. Спутник оснащен прибором «БИОЛ-2», над созданием которого работали ученики Университетской гимназии МГУ. Так, школьный проект стал частью настоящей космической миссии.

Космическая радиация остается одной из ключевых угроз для долговременных миссий, влияя как на электронику, так и на здоровье экипажей. Одновременно изучение высокоэнергетических явлений во Вселенной — таких как гамма-всплески и вспышки света — требует одновременного мониторинга различных типов излучений, что до сих пор было преимущественно задачей крупных и дорогостоящих спутников.

«Для нашего института это очень важное событие, значимость которого сложно переоценить. Работа аппарата на орбите даст нам, как ученым, множество научных открытий, полезных и важных, и для всего научного сообщества это новый шаг в изучении космоса, который открывает новые возможности», — сказал Владислав Оседло, куратор проекта, заместитель директора НИИЯФ МГУ. — «Скорпион» представляет собой кубсат формата 16U — крупнейший в российской линейке малых спутников и один из самых больших в стране. На его борту размещен комплекс научной аппаратуры, масштаб исследований которого сопоставим с миссиями больших спутников, таких как «Ломоносов». Аппарат будет выполнять три основные задачи: сканирование радиационной обстановки вокруг Земли, одновременный анализ вспышек света, гамма-лучей и заряженных частиц для изучения астрофизических процессов, а также эксперименты по воздействию условий космоса на биологические образцы».

Ученые ожидают, что данные со «Скорпиона» помогут не только уточнить модели радиационных поясов Земли, но и выявить корреляции между различными космическими явлениями, что может привести к новым открытиям в астрофизике. Кроме того, эксперименты с биологическими образцами позволят отработать методики поиска возможных следов жизни и оценить устойчивость живых систем в условиях космоса.

«Сейчас аппарат выведен на целевую промежуточную орбиту, и в ближайшее время начнется этап летных испытаний и включения научной аппаратуры. Мы ожидаем, что первые данные поступят уже в начале следующего года», — отметил Владислав Оседло.

В состав полезной нагрузки КА «Скорпион» входят:

«ТГС» (Трековый Гамма-Спектрометр). Предназначен для исследования временных и спектральных свойств гамма-всплесков различной природы в диапазоне энергий 30-3000 кэВ. Он состоит из четырех идентичных позиционно чувствительных модулей на основе сцинтилляционных кристаллов GAGG:Ce и полупроводниковых фотоприемников типа SiPM, а также нескольких пикселей из пластического сцинтиллятора.

«СОНЭТ» (Система Оптических Наблюдений Энергичных Транзиентов). Система предназначена для исследования энергичных транзиентных явлений в атмосфере Земли. Она состоит из основного телескопа АУРА-Т, формирующего изображение транзиентного события во временной динамике, 4х канального спектрометра и лимбовой камеры для измерения вертикального профиля свечения атмосферы.

«БИОЛ» (Биологическая Лаборатория). Предназначена для изучения динамики физиологического состояния микроорганизмов по их флюоресцентному свечению в условиях космического полета. Она состоит из термостабилизированного изолированного контейнера с герметичными капсулами с микроорганизмами и зондирующих оптических сенсоров на основе излучающего светодиода и регистрирующего фотодиода.

«КОДИЗ-2» (Комбинированный Детектор Излучения). Предназначен для регистрации потоков электронов, протонов и ядер космического излучения по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Он состоит из трех независимых полупроводниковых телескопов, регистрирующих потоки частиц по ортогональным направлениям, черенковским детектором, расширяющим чувствительность в область высоких энергий.

«ЭЗЧ» (Энергоанализатор Заряженных Частиц). Предназначен для мониторинговых измерений потоков низкоэнергетичных заряженных частиц на околоземных орбитах. Он состоит из коллиматора, полусферических электродов и детекторного узла на основе вторично-электронных умножителей (ВЭУ).