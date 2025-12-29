Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Спрос на облачные сервисы в Калининградской области за год вырос в три раза

МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облаков в Калининградской области за год выросло в три раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего компании в Калининградской области пользуются виртуальной инфраструктурой и резервным копированием в облаке MWS Cloud.

Более всего в регионе выросло потребление виртуальной инфраструктуры – более чем в три раза. На втором месте расположилось резервное копирование. Его потребление в облаке MWS Cloud в регионе увеличилось более чем в 2,8 раза.

Активнее всего облачными сервисами в Северо-Западном федеральном округе пользуются ритейлеры и компании из сферы ИТ и связи, далее идет обрабатывающее производство, а также финансовые и научно технические организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кабельная сеть GPON: как раздать интернет тысячам и не разориться на проводах

GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Путин подписал закон о введении электронных зачеток и студенческих билетов

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

YouTube в России конец? Google отключит и заберет из России свои кэш-серверы

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще