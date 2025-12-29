Разделы

ПО ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Сбербанк предложил оплачивать проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по геопозиции

Сбербанк совместно с ООО «Транспортная концессионная компания» запустили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга технологию оплаты проезда в трамваях «Чижик» с использованием геопозиции пассажира. Она позволяет быстро и удобно оплачивать поездки — не нужно прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты проезда потребуется смартфон с российским картографическим сервисом и выходом в интернет. В приложении нужно открыть меню «Проезд», в нем выбрать общественный транспорт и нажать кнопку «Оплатить проезд» — сервис определит местоположение пользователя и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, а билет будет сформирован в электронном виде. Оплатить поездку также можно с помощью SberPay.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Цифровая трансформация, которую активно поддерживает Сбер, — это, в первую очередь, про удобство для людей. Благодаря геопозиции петербуржцам можно будет не искать в транспорте валидаторы для оплаты, а купить билет «в два клика». Технологии дают свободу выбора, и мы в «Сбере» за многообразие современных и комфортных вариантов для каждого человека».

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?
Импортонезависимость

Дмитрий Ваньчков, врио председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга: «Оплата по геопозиции — это следующий шаг в развитии городской мобильности, где формируется по-настоящему бесшовный пользовательский опыт. Система автоматически распознаёт перемещение пассажира, избавляя его от необходимости вручную подтверждать поездку или выбирать способ расчета. При этом сохраняется главный принцип современной транспортной инфраструктуры — свобода выбора: каждый может использовать тот формат оплаты, который удобен именно ему, не теряя в скорости, надежности и доступности. Так город делает мобильность простой и по-настоящему ориентированной на человека».

Антон Рудаков, директор ООО «Транспортная концессионная компания»: «Скоростная трамвайная сеть «Чижик», как инновационная компания, нацелена на внедрение технологий, улучшающих качество сервиса для наших пассажиров. Оплата с использованием геопозиции расширит спектр возможных способов оплаты и сделает поездку еще более удобной».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

В России создадут озеро данных о мошенниках

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще