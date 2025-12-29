Сбербанк предложил оплачивать проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга по геопозиции

Сбербанк совместно с ООО «Транспортная концессионная компания» запустили в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга технологию оплаты проезда в трамваях «Чижик» с использованием геопозиции пассажира. Она позволяет быстро и удобно оплачивать поездки — не нужно прикладывать карту либо смартфон к терминалу или передавать наличные. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для оплаты проезда потребуется смартфон с российским картографическим сервисом и выходом в интернет. В приложении нужно открыть меню «Проезд», в нем выбрать общественный транспорт и нажать кнопку «Оплатить проезд» — сервис определит местоположение пользователя и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, а билет будет сформирован в электронном виде. Оплатить поездку также можно с помощью SberPay.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Цифровая трансформация, которую активно поддерживает Сбер, — это, в первую очередь, про удобство для людей. Благодаря геопозиции петербуржцам можно будет не искать в транспорте валидаторы для оплаты, а купить билет «в два клика». Технологии дают свободу выбора, и мы в «Сбере» за многообразие современных и комфортных вариантов для каждого человека».

Дмитрий Ваньчков, врио председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга: «Оплата по геопозиции — это следующий шаг в развитии городской мобильности, где формируется по-настоящему бесшовный пользовательский опыт. Система автоматически распознаёт перемещение пассажира, избавляя его от необходимости вручную подтверждать поездку или выбирать способ расчета. При этом сохраняется главный принцип современной транспортной инфраструктуры — свобода выбора: каждый может использовать тот формат оплаты, который удобен именно ему, не теряя в скорости, надежности и доступности. Так город делает мобильность простой и по-настоящему ориентированной на человека».

Антон Рудаков, директор ООО «Транспортная концессионная компания»: «Скоростная трамвайная сеть «Чижик», как инновационная компания, нацелена на внедрение технологий, улучшающих качество сервиса для наших пассажиров. Оплата с использованием геопозиции расширит спектр возможных способов оплаты и сделает поездку еще более удобной».