Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Яндекс Погода» представила новую технологию прогнозирования с помощью нейросетей

«Яндекс Погода» перешла на новую технологию прогнозирования — Нейрометеум. Это первая технология, примененная в сервисе для массового пользователя, которая с помощью нейросетей самостоятельно моделирует поведение атмосферы по всей планете. Нейрометеум позволяет формировать глобальный прогноз за считанные минуты, что в разы быстрее классических методов расчёта, а еще технология помогает повысить точность самого прогноза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее «Погода» использовала другую технологию — Метеум. Она тоже работает на основе нейросетей, но опирается на поиск оптимальной комбинации прогнозов среди метеомоделей метеорологических центров, расчёты которых выполняются на суперкомпьютерах и занимают несколько часов.

Уже сейчас Нейрометеум помогает «Погоде» делать прогноз осадков — самого сложного параметра в метеорологии — на ближайшие 16 часов. В будущем с помощью новой технологии сервис также станет прогнозировать температуру, ветер и другие показатели, а ещё перейдёт на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.

До сих пор аналогичные Нейрометеуму технологии, в том числе разработки Google и Huawei, в основном применялись в научных исследованиях. «Яндекс» стал первой компанией, которая внедрила такую технологию в реальный погодный сервис и использует ее для прогнозов, доступных пользователям.

В сравнении с последней моделью Google — WeatherNext2 — технология «Яндекса» показывает сопоставимое или более высокое качество прогноза осадков на ближайшие 12–18 часов, при этом используется одна модель вместо ансамбля. Нейрометеум позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

«Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами»

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще