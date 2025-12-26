«Яндекс Погода» представила новую технологию прогнозирования с помощью нейросетей

«Яндекс Погода» перешла на новую технологию прогнозирования — Нейрометеум. Это первая технология, примененная в сервисе для массового пользователя, которая с помощью нейросетей самостоятельно моделирует поведение атмосферы по всей планете. Нейрометеум позволяет формировать глобальный прогноз за считанные минуты, что в разы быстрее классических методов расчёта, а еще технология помогает повысить точность самого прогноза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее «Погода» использовала другую технологию — Метеум. Она тоже работает на основе нейросетей, но опирается на поиск оптимальной комбинации прогнозов среди метеомоделей метеорологических центров, расчёты которых выполняются на суперкомпьютерах и занимают несколько часов.

Уже сейчас Нейрометеум помогает «Погоде» делать прогноз осадков — самого сложного параметра в метеорологии — на ближайшие 16 часов. В будущем с помощью новой технологии сервис также станет прогнозировать температуру, ветер и другие показатели, а ещё перейдёт на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.

До сих пор аналогичные Нейрометеуму технологии, в том числе разработки Google и Huawei, в основном применялись в научных исследованиях. «Яндекс» стал первой компанией, которая внедрила такую технологию в реальный погодный сервис и использует ее для прогнозов, доступных пользователям.

В сравнении с последней моделью Google — WeatherNext2 — технология «Яндекса» показывает сопоставимое или более высокое качество прогноза осадков на ближайшие 12–18 часов, при этом используется одна модель вместо ансамбля. Нейрометеум позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения.