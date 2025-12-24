Разделы

Связь с видом на Балтику: в Янтарном усилили LTE

В Янтарном Калининградской области стало проще делиться зимними впечатлениями онлайн и строить планы на праздники. Инженеры «МегаФона »усилили сеть в ключевых туристических точках поселка — теперь стабильный LTE доступен в парке имени Морица Беккера, на прибрежном променаде и в отельной зоне поселка. Обновление пришлось как раз к периоду роста туристического потока в преддверии новогодних гуляний. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые объекты связи, установленные в поселке, работают сразу в нескольких диапазонах: со средне- и высокочастотными сигналами LTE. Это значит, что сеть уверенно справляется с наплывом пользователей: можно без задержек выкладывать фото Балтийского моря, вести прямые эфиры с прогулок и быстро находить кафе, маршруты и события поблизости.

Особое внимание инженеры уделили зонам притяжения туристов. Парк имени Морица Беккера одно из самых атмосферных мест Янтарного зимой, а променад на побережье традиционно собирает гостей даже в холодное время года. Усиление сети здесь делает прогулки комфортнее: навигация, музыка, соцсети и видеозвонки работают стабильно даже в часы пик.

«Янтарный — это курорт, который живет не только летом. В новогодние праздники сюда приезжают за морским воздухом, спокойствием и красивыми маршрутами для прогулок. Наша задача, чтобы связь не ограничивала впечатления, а дополняла их. Поэтому мы усилили сеть именно там, где туристы проводят больше всего времени», — сказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Янтарный — место, где Балтика буквально выходит на берег вместе с янтарем: здесь сосредоточено около 90% мировых запасов солнечного камня. Поселок знаменит самым широким пляжем Калининградской области и одним из немногих в России пляжей с международным знаком качества «Голубой флаг». Парк имени Морица Беккера закладывали как курорт для прусской знати, а сегодня это точка притяжения для тех, кто приезжает в Янтарный за длинными прогулками у моря, тишиной и зимней балтийской атмосферой — особенно в новогодние каникулы.

