Разделы

Безопасность Бизнес
|

Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга SPARK Matrix

Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности, стала одним из лидеров рейтинга SPARK Matrix 2025: Exposure Management, Q4 2025 от QKS Group (ранее Quadrant Knowledge Solutions) — глобальной аналитической и консультационной компании. Матрица SPARK от QKS Group включает подробный анализ динамики мирового рынка, основных тенденций, структуры поставщиков и конкурентной позиции, а также конкурентный анализ и рейтинг вендоров.

Эксперты QKS Group высоко оценили Security Vision VM (Vulnerability Management), VS (Vulnerability Scanner), AM (Asset Management), RM (Risk Management) и SPC (Security Profile Compliance) как комплексное решение, демонстрирующее выдающиеся результаты в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Исследователи пришли к такому заключению, проведя глубокое изучение этих модулей.

Отмечено, что совокупность продуктов Security Vision, объединяющая обнаружение активов (AM), поиск и анализ уязвимостей (VS, VM), автоматизацию харденинга (SPC) и управление рисками (RM), позволяет организациям сократить разрастание специализированных инструментов и оптимизировать управление рисками в различных ИТ- и ОТ-инфраструктурах.

Квадрант SPARK Matrix 2025: Exposure Management, Q4 2025

Эксперты QKS указали на такие преимущества продуктов Security Vision и их синергии, как:

  • Low code/No code-конструкторы для гибкой настройки процессов управления активами, уязвимостями и политиками;
  • широкие возможности интеграции модулей Security Vision со сторонними средствами защиты информации;
  • оценка рисков в бизнес-контексте (приоритизация устранения уязвимостей на основе критичности активов, определяемой VM, и возможностей их эксплуатации, анализируемых VS);
  • кросс-доменная видимость, обеспечиваемая интеграцией VM, VS, AM, RM и SPC, охватывающая ИТ, облачные и промышленные системы, что особенно ценно для критической инфраструктуры;
  • конструктор дашбордов и отчетов, который, используя данные из всех модулей, обеспечивает прозрачность и помогает руководителям и регуляторам получать точную информацию;
  • встроенный ИИ, повышающий эффективность анализа.

«Security Vision демонстрирует стратегическое видение управления уязвимостями, преобразуя информацию об угрозах в систему непрерывной проверки, которая поддерживает оптимизацию безопасности в режиме реального времени. Платформа позволяет организациям преобразовывать сложные сигналы об уязвимостях в приоритетные, защищаемые действия, которые существенно повышают устойчивость. Лидерство Security Vision отражает ее способность объединять прозрачность, проверку и мобилизацию в единую программную дисциплину, которая приводит к измеримому снижению бизнес-рисков», — отметил Суджитсинх Дубал, главный аналитик QKS Group.

«Мы гордимся тем, что вошли в число лидеров такого известного и авторитетного рейтинга, как SPARK Matrix 2025. Это событие стало еще одним подтверждением зрелости и конкурентоспособности решений Security Vision, что особенно важно в контексте планомерной работы нашей компании по выходу на международные рынки. В рамках стратегии международного развития столь высокая оценка QKS Group демонстрирует экспертизу Security Vision потенциальным партнерам и заказчикам не только в России, но и на глобальном уровне», — сказал Роман Душков, директор по международному развитию Security Vision.

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось
импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще