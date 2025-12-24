Разделы

ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности»

Специалисты ФСБ России провели успешные испытания «Континент-АП» Версия 4 (сборки 4.1.689.0 и 4.1.725.0) на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ). Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Сертификат № СФ/124-5345 подтверждает соответствие «Континент АП 4» требованиям ведомства к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1 (исполнение 1), КС2 (исполнение 2 и 3), КС3 (исполнение 10).

Срок действия сертификата рассчитан до 31 декабря 2026 г.

«Континент-АП» представляет клиентское программное обеспечение для защищенного доступа в корпоративную сеть с удаленных рабочих мест и мобильных устройств сотрудников.

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
цифровизация

«Сертификат ФСБ подтверждает, что ПО гарантирует безопасное соединение по алгоритмам ГОСТ, таким образом, решение может использоваться в критических информационных инфраструктурах», – отметили представители «Кода Безопасности».

Среди ключевых функций продукта можно выделить следующие: поддержка основных операционных систем: Windows и Linux; защита удаленного доступа к корпоративной сети по ГОСТ-алгоритмам; быстрый старт и простое масштабирование: настройка осуществляется через единый конфигурационный файл, что упрощает развертывание на большом количестве устройств; автоподключение на десктопах; one-click запуск на мобильных устройствах.

