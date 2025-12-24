Разделы

Больше половины крупных компаний превышают бюджет на внедрение генеративного ИИ в три раза и более

Массовое внедрение генеративного ИИ российским крупным бизнесом сопровождается серьезной проблемой бюджетного планирования. Согласно оценкам AutoFAQ, больше половины организаций превышают первоначальную смету на 200% и более. Это одна из ключевых причин, по которым существенная часть проектов не доходят до стадии продуктивной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

Генеративный ИИ демонстрирует рекордные темпы распространения. Согласно исследованию «Яков и Партнеры», технология прошла путь от единичных пилотных инициатив до массового внедрения всего за два года. Если в 2023 г. полноценного внедрения не фиксировалось вовсе, то к 2025 г. уже 71% организаций применяют генИИ хотя бы в одной функции бизнеса. Однако стремительный рост числа инициатив не означает их успешного завершения.

«Крупные компании применяют традиционные методы бюджетирования к технологии, которая работает по иным принципам. По нашим наблюдениям, свыше половины организаций превышают первоначальный бюджет на проекты по внедрению генеративного ИИ на 200% и более. В результате они либо сворачивают команды на ранних стадиях, либо переходят на закупку готовых решений. Как правило, успешным оказывается только 1 проект из 20», – сказал Владислав Беляев, исполнительный директор и сооснователь ИИ-платформы AutoFAQ.

Основная причина разрыва между планом и реальностью – игнорирование «закона убывающей отдачи». Согласно ему, в системах на основе генеративного ИИ каждый процент повышения точности системы обходится дороже предыдущего. Улучшение показателей на 1-2 процентных пункта в диапазоне 90-95% может потребовать полной замены архитектуры или перехода на новое поколение моделей.

«Генеративный ИИ – это система, качество которой проявляется в процессе, но не фиксируется в момент сдачи. Результат достигается через последовательные итерации и постоянную обратную связь. Пока компании оценивают проекты по внедрению генеративного ИИ аналогично классическим ИТ-проектам с фиксированным годовым бюджетом, проблема будет только усугубляться», – отметил Владислав Беляев.

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»
Цифровизация

По его оценке, крупные компании закладывают на проекты по внедрению генеративного ИИ от 20 до 100 млн руб. Причем в эту сумму не входят GPU-серверы, стоимость которых варьируется от 1,5 до десятков миллионов рублей. Внедрение занимает от одной-двухнедель до двух-трех месяцев в зависимости от масштаба организации.

«Вместо жесткого годового бюджета бизнесу стоит переходить к поэтапному финансированию с контрольными точками. Например, выделить бюджет на первые три месяца, оценить метрики качества и только после этого принимать решение о продолжении. Полезно определить конкретные критерии точности работы генеративного ИИ. Без этого невозможно объективно оценить, когда проект стоит продолжать, а когда разумнее остановить», – сказал Владислав Беляев.

