«Яндекс Go» подскажет пассажирам такси важные детали о месте назначения с помощью ИИ

Пассажиры «Яндекс Go» теперь получают ИИ-подсказки, когда едут на такси в ресторан, отель, театр, парк или другие заведения. Рекомендации видны прямо на экране заказа и помогают лучше подготовиться к визиту — теперь можно быстро узнать главное из саммаризации отзывов. Например, пассажир заранее поймет, о каких знаковых блюдах в кафе уточнить у официанта или что в этой галерее особенно хвалят индивидуальные экскурсии. Создает лаконичную подсказку нейросеть семейства Alice AI, которая анализирует и систематизирует комментарии пользователей.

ИИ-подсказки о точке назначения появляются автоматически, если в маршруте указано название места, а не просто адрес. По данным «Яндекс Go», чаще всего пользователи вводят названия мест, когда направляются в кафе, рестораны, образовательные организации, аэропорты и транспортные узлы. Такие поездки составляют около четверти всех заказов в месяц. Теперь пользователям не нужно читать сотни отзывов о месте назначения — пассажир может изучить краткую сводку прямо в поездке, чтобы заранее узнать ключевые детали и быстрее сориентироваться по приезду.

Для создания подсказки нейросеть получает данные об объекте: название, адрес, тип организации и тексты отзывов. Затем LLM извлекает суть из каждого отзыва и формулирует короткие фразы, а отдельный классификатор проверяет грамматику и удаляет повторы. Технология работает на данных «Яндекс Карт»: алгоритм анализирует и саммаризирует более 70 млн отзывов, которые пользователи оставили о местах в стране. Каждую неделю к ним добавляются еще около 30 тыс. новых — это одна из самых больших баз в сети. ИИ выделяет из них ключевую информацию и повторяющиеся мнения, превращает их в короткие подсказки до 100 символов, чтобы было удобно изучить по дороге.

Помимо подсказок прямо из экрана заказа, в поездке пользователям стали доступны быстрые действия: открыть карточку места, перейти к меню или отзывам, позвонить в заведение, не переключаясь между разными вкладками и сервисами. Для музеев и других культурных площадок доступна покупка билетов через виджет «Афиши». Если поездка в аэропорт или на вокзал, можно сразу посмотреть онлайн-табло и статус рейса или поезда — эта функция есть в Москве, в будущем появится во всех городах.