Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

«Гравитон» поставила ноутбуки в Минэкономразвития

Компания «Гравитон», российский производитель вычислительной техники, объявила о том, что поставила в Министерство экономического развития Российской Федерации современные ноутбуки моделей «Гравитон Н14И-Т» и «Гравитон Н17И-Т» с предустановленной российской операционной системой Astra Linux SE. Партнером по поставке устройств выступила компания «Софтлайн Энтерпрайс Солюшнc».

Оборудование разработано и произведено в России с опорой на требования к защищенности, отказоустойчивости и совместимости с отечественным программным обеспечением. Для органов власти важным параметром является соответствие предельной стоимости используемой техники требованиям Постановления Правительства РФ от 20 октября 2014 г. №1084. Ноутбуки моделей «Н14И-Т» и «Н17И-Т» соответствуют указанным требованиям, имеют высокую производительность и эргономику, что делает их подходящими для широкого спектра задач, включая аналитическую работу, взаимодействие с государственными информационными системами и выполнение рабочих процессов в мобильном формате.

Владимир Ивин, замглавы ФТС России: Речь идет о стопроцентном реинжиниринге всех наших систем и полном импортозамещении в течение пяти лет
цифровизация

Поставка была выполнена в краткие сроки и без нарушения текущих рабочих процессов ведомства, утверждают в компании. Выбранные модели обеспечивают стабильную работу под управлением российских операционных систем.

«Мы ценим доверие Министерства экономического развития Российской Федерации и рады, что наши ноутбуки стали частью рабочей среды ведомства. Надежность, высокая производительность, безопасность, а также использование отечественных комплектующих подтверждают готовность российских решений эффективно работать на уровне федеральных структур», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще