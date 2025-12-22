«Ростелеком» открыл центр обработки данных в Ставрополе

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию центр обработки данных (ЦОД) в Ставрополе. Новый ЦОД обеспечит необходимыми вычислительными мощностями и объемами хранения данных государственных и бизнес-заказчиков Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Клиентам ЦОДа доступен широкий перечень услуг, включая размещение серверного оборудования, аренды облачной инфраструктуры и защищенных каналов связи для безопасного обмена данными.

Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Центр обработки данных — это уникальный инфраструктурный проект, который открывает новые возможности для цифрового развития региона. В Северо-Кавказском федеральном округе и Ставропольском крае практически отсутствуют крупные коммерческие ЦОДы, поэтому именно близость расположения к конечным потребителям дает возможность существенно сократить задержки и обеспечить высокую скорость работы сервисов — менее 10 миллисекунд для пользователей внутри Ставрополья. ЦОД представляет собой ключевой элемент современной инфраструктуры, обеспечивающий надежное хранение и обработку данных, поддержку стабильной работы информационных систем и защиту конфиденциальной информации в условиях растущих киберугроз. Особенно значимо наличие ЦОДа для органов государственной власти и местного самоуправления. Он облегчает решение множества управленческих задач, включая объединение федеральных и региональных баз данных, цифровизацию медицинских учреждений и внедрение инновационных решений в рамках проекта "Безопасный город". Современная цифровая экономика построена на обороте огромных объемов данных, поэтому ЦОД становится жизненно необходимым инструментом для успешного функционирования как государственного аппарата, так и бизнеса».

Для создания ЦОДа национальный провайдер построил собственное здание, соответствующее требованиям стандарта Tier III1. Инженерные решения обеспечивают максимальную отказоустойчивость: система гарантированного и бесперебойного электроснабжения включает дизельный генератор и резервирование систем кондиционирования. В случае перебоев с внешним источником питания ЦОД продолжит функционировать автономно от городской электрической сети.

Мощность ЦОДа составляет 200 кВт, емкость машинных залов — 24 стойко-мест. Показатель PUE2 центра соответствует уровню энергоэффективности 1,3–1,5.

Алексей Шаларь, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»: «Рост спроса на государственные и коммерческие цифровые сервисы, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и необходимость надежного хранения данных формируют значительный потенциал для использования нашего ЦОДа. Локализация данных, ускорение работы цифровых сервисов и обеспечение высокого уровня информационной безопасности важны как для привлечения новых клиентов, так и для сохранения лояльности текущих заказчиков. Этот проект усиливает позиции "Ростелекома", поддерживает лидерские позиции на рынке и способствует развитию цифровой экономики региона — для людей, бизнеса и власти».