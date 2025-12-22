«Первый Бит» автоматизировала управленческий учет для «Рельеф-центра» на базе ПО «1С:Управление холдингом 3.2»

Интегратор ИТ-решений компания «Первый Бит» успешно завершила проект по цифровой трансформации управленческого учета в компании «Рельеф-центр», производителя канцелярской продукции.

Совместная работа позволила перевести процессы формирования и консолидации управленческой отчетности на современную платформу «1С:Управление холдингом 3.2» с применением механизма МСФО.

Ранее «Рельеф-центр» вел управленческую отчетность на устаревшей платформе «1С:Предприятие 7.7», что требовало ручного сбора и обработки данных из различных учетных систем. Нередко это приводило к многочисленным ошибкам и временным затратам.

Целью внедрения новой системы стала автоматизация загрузки данных и переход на единую автоматизированную платформу для управленческой отчетности, минимизируя риски ошибок, свойственных работе с электронными таблицами.

В результате реализации проекта, консолидация бухгалтерского и управленческого учета стала осуществляется в «1С:Управление холдингом», где подсистема «Бюджетирование» используется для гибкого распределения затрат и формирования отчетности по различным показателям.

Также в работу «Рельеф-центр» внедрена подсистема «МСФО», которая обеспечивает трансляцию данных бухгалтерского учета по международным стандартам и автоматизацию процедуры закрытия периодов.

«Проект был реализован по технологии Agile с недельными спринтами, что позволило гибко управлять задачами и оперативно реагировать на изменения. Специалисты нашей компании выполняли распределение по подразделениям, торговым маркам. Процедура формирования экземпляров отчётов была автоматизирована в рамках универсального процесса», – отметил руководитель проектов внедрения финансовых решений компании «Первый Бит» Константин Левитиан.

Реализация проекта осуществлялась в шесть этапов: на первом проходила загрузка нормативно-справочной информации из различных учетных систем, а также адаптация справочников и формирований единого стандарта данных.

Далее прошло проектирование структуры загрузки данных с учетом специфики операций; настройка реквизитов для отслеживания источников информации и автоматизация управленческого учета по основным средствам, нематериальным активам, расходам будущих периодов и другим операциям.

Специалисты «Первого Бита» провели организацию процедур закрытия периода в разрезе бухгалтерского учета и по стандартам МСФО и настройку автоматических регламентных операций.

Далее была проведена настройка прав доступа для дифференцированного подхода к информации и обеспечение конфиденциальности данных персонала.

На последнем этапе прошло формирование управленческой отчетности: подготовка отчетов для руководства в привычных, визуально наглядных формах, соответствующих новым требованиям.

«В результате внедрения нового решения в нашу работу мы ощутимо наблюдаем преимущества: сокращено время подготовки управленческой отчетности и исключены ошибки из-за ручного сбора данных. Достигнута прозрачность учета и возможности отслеживания первичных документов на всем цикле работ, а также обеспечен удобный доступ к данным для сотрудников разных ролей и подразделений», – сказала Татьяна Медина, руководитель финансового управления компании «Рельеф-центр».