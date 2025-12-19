«Магнит» тестирует доставку с помощью роверов

«Магнит» начал тестировать доставку онлайн-заказов с помощью роверов – роботов-доставщиков. На этапе пилота доставка ровером доступна в районе Аэропорт на севере Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Район был выбран с учетом наличия даркстора «Магнита», количества онлайн-заказов и удобства маршрутов для роботов-доставщиков. Ровер обеспечивает доставку на расстояние до 1 километра.

Выбрать доставку ровером можно в приложении «Магнит», нажав на соответствующий значок. Как только ровер привезет заказ, клиенту придет уведомление о том, что необходимо спуститься и забрать заказ у подъезда. Также покупатель может отслеживать в приложении статус доставки и местоположение ровера в режиме реального времени.

Пилотный проект продлится до двух месяцев. Затем «Магнит» рассмотрит возможность масштабирования доставки роверами сначала на другие районы Москвы, а в перспективе – на другие города-миллионники.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «Мы продолжаем развивать сервис в канале доставки, чтобы обеспечивать максимальное удобство покупок и предлагать нашим клиентам новые возможности. Доставка роверами, которую мы тестируем, несет ряд преимуществ как для покупателей, так и для нашего бизнеса. Роверы доставляют заказы в любую погоду, они не откажутся от заказа в снег или дождь, что гарантирует предсказуемость доставки. Кроме того, для многих клиентов важна бесконтактная доставка, которую опять же обеспечивают роверы».