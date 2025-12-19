Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«Магнит» тестирует доставку с помощью роверов

«Магнит» начал тестировать доставку онлайн-заказов с помощью роверов – роботов-доставщиков. На этапе пилота доставка ровером доступна в районе Аэропорт на севере Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Район был выбран с учетом наличия даркстора «Магнита», количества онлайн-заказов и удобства маршрутов для роботов-доставщиков. Ровер обеспечивает доставку на расстояние до 1 километра.

Выбрать доставку ровером можно в приложении «Магнит», нажав на соответствующий значок. Как только ровер привезет заказ, клиенту придет уведомление о том, что необходимо спуститься и забрать заказ у подъезда. Также покупатель может отслеживать в приложении статус доставки и местоположение ровера в режиме реального времени.

mag1.jpg

Магнит

Пилотный проект продлится до двух месяцев. Затем «Магнит» рассмотрит возможность масштабирования доставки роверами сначала на другие районы Москвы, а в перспективе – на другие города-миллионники.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «Мы продолжаем развивать сервис в канале доставки, чтобы обеспечивать максимальное удобство покупок и предлагать нашим клиентам новые возможности. Доставка роверами, которую мы тестируем, несет ряд преимуществ как для покупателей, так и для нашего бизнеса. Роверы доставляют заказы в любую погоду, они не откажутся от заказа в снег или дождь, что гарантирует предсказуемость доставки. Кроме того, для многих клиентов важна бесконтактная доставка, которую опять же обеспечивают роверы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Обзор: Wi-Fi для бизнеса 2025

Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще