Исследование «Делимобиля»: количество ДТП по вине пользователей сервиса снизилось на 21%

По данным «Делимобиля», с января по ноябрь 2025 г. количество ДТП по вине пользователей сервиса сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом число аварий со столкновением двух и более автомобилей снизились на 28%, а наезды на препятствия – на 27%. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Количество ДТП по вине пользователей сократилось во всех 16 городах присутствия «Делимобиля». В Москве аварийность снизилась на 18%. В лидерах по снижению ДТП – Екатеринбург (на 41% меньше, чем в прошлом году), Нижний Новгород (−38%), Санкт-Петербург (−31%) и Казань (−30%).

Также пользователи каршеринга стали заметно дисциплинированнее на дорогах. За 11 месяцев 2025 года число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, снизилось на 26%. Превышение скорости стало встречаться реже на 24%, нарушения разметки – на 42%, а игнорирование ремней безопасности – на 44%.

«Делимобиль» развивает программу, направленную на повышение безопасности на дорогах и формирование культуры ответственного вождения. Компания внедряет инициативы, которые помогают снижать количество ДТП и нарушений.

В сервисе работает система рейтинга: в реальном времени фиксируется стиль вождения – скорость, резкие разгоны и торможения. Аккуратные водители получают преимущества – поездки для них стоят дешевле, а также появляется доступ к премиум‑авто. Рейтинг мотивирует пользователей соблюдать правила и ездить осторожнее. Дополнительно в сервисе работает специальная механика для проверки водителей перед началом аренды. Она не даёт водителям с плохой концентрацией совершать поездки. Тест на внимательность («алкоквиз») обычно появляется в приложении вечером и ночью, но если система фиксирует нетипичное поведение пользователя – то может назначить его в любое время.

Винченцо Трани, генеральный директор «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты: «Для нас безопасность – это не просто один из приоритетов, а вопрос прямой ответственности. «Делимобиль» является частью городской транспортной системы, и мы понимаем, что решения, которые принимает сервис, отражаются на всех участниках дорожного движения – водителях, пассажирах и пешеходах. Именно поэтому мы рассматриваем свою роль шире, чем просто предоставление автомобилей в аренду. Вместе с городами и регуляторами работаем над тем, чтобы снижать количество нарушений и делать движение в городе более понятным и предсказуемым. Мы системно подходим к вопросам безопасности: обучаем водителей, внедряем механизмы контроля и аналитики, формируем единые правила и следим за их соблюдением. Мобильность всегда связана с рисками, и управлять ими можно только через комплексные решения. Именно поэтому мы берём на себя ответственность – выстраивать правила, следить за их соблюдением и создавать условия, при которых аккуратное и ответственное вождение становится нормой».