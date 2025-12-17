«Яндекс» начал тестировать автономные грузоперевозки вместе со «Спортмастером»

Автономный тягач «Яндекса» получил работу в распределительном центре (РЦ) «Спортмастера» в Подмосковье. Он перевозит контейнеры с товарами по территории РЦ. «Яндексу» это позволяет испытать технологию автономного вождения в новых условиях — на закрытой территории с обилием узких проездов, а «Спортмастеру» — повысить уровень автоматизации в РЦ.

Площадь распределительного центра — около 470 тыс. кв. метров. На территории расположены склады и контейнерная площадка, куда сгружают поступившие в РЦ контейнеры с товарами. Задача грузовика — забрать контейнеры с площадки и отвезти их на склад: в нужное здание и к нужным воротам. Для перевозки используется новый для автономного тягача «Яндекса» тип полуприцепа — контейнерный.

Езда по закрытой территории принципиально отличается от езды по трассе. Здесь грузовику приходится много маневрировать, передвигаться задним ходом — так он заезжает в ворота склада, взаимодействовать с техникой, которая выполняет погрузку и разгрузку, и постоянно контролировать состояние полуприцепа. Все это позволит «Яндексу» дообучить на новых данных модель, которая лежит в основе технологии автономного вождения, и в результате расширить количество сценариев ее применения.

Сейчас грузовик выполняет на территории РЦ в среднем 22 рейса в день. «Спортмастеру» не пришлось адаптировать инфраструктуру распределительного центра или менять логистическую цепочку — автономный грузовик вписался в уже сложившиеся процессы.

Использование автономного транспорта на закрытых территориях — важный шаг к автоматизации логистики крупных РЦ и промышленных предприятий. Грузовики «Яндекса» будут выполнять такие перевозки параллельно с магистральными перевозками. Сейчас они совершают коммерческие рейсы по трассе М-4, перевозя грузы для «Яндекс Маркета» и сети «Магнит».