Jay Data 1.11: больше контроля над секретами и увеличение скорости обезличивания

Вендор Crosstech Solutions Group представил обновление платформы, осуществляющей поиск, классификацию, маскирование конфиденциальной информации в базе данных — Jay Data 1.11. Решение помогает на практике соответствовать ключевым требованиям приказа РКН №140.

Безопасная работа с секретами и облачными базами данных

В новой версии продукта настроена интеграция с решением HashiCorp Vault. Данный функционал позволяет централизовано управлять секретами Jay Data и исключить риск утечки конфиденциальных данных. Благодаря совместной работе двух решений создается единый контур хранения секретов, в котором можно применить существующие политики информационной безопасности без изменений.

Также в продукте реализована возможность настройки защищенного соединения между Jay Data и СУБД с применением протокола TLS. Это решение особенно актуально, если база данных расположена в облаке, так как позволяет сократить риск перехвата информации и выполнить требования внутренней безопасности.

Быстрое переиспользование настроек обезличивания

В Jay Data 1.11 появилась возможность экспорта и импорта плана обезличивания в файл. Этот функционал позволяет за минуты переносить ранее настроенные сценарии обезличивания между базами данных и использовать их как шаблоны. Таким образом упрощается работа с новыми базами, снижается риск ошибок и быстрее запускаются dev/test контуры.

В продукте повышена стабильность режима маскирования UPDATE, в котором обезличивание можно проводить без создания дополнительной резервной копии. Это позволит сэкономить время, затрачиваемое на создание дополнительной резервной копии, и место, которое потребуется на ее хранение. В режиме UPDATE доступны как правила маскирования по умолчанию, так и правила, созданные пользователем.

«Jay Data 1.11 поддерживает актуальные версии систем управления базами данных — PostgreSQL 16, 17 и Postgres Pro 16, 17. Это позволяет использовать новые возможности СУБД без ограничений со стороны системы обезличивания данных», — Максим Белов, менеджер продукта Jay Data.

Дополнительная информация об обновлении Jay Data и о том, как продукт упрощает выполнение приказа РКН№140 будет доступна на вебинаре «Обезличивание‑2025: что потребует РКН и как подтвердить выполнение требований».