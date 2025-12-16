Разделы

Телеком Навигация
|

«Геоскан» разработала универсальный модуль навигации для образовательной робототехники

ГК «Геоскан» разработала универсальную версию системы ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» для работы с образовательной робототехникой. Решение позволяет работать как с дронами, так и с наземными роботами отечественных и зарубежных производителей и создает для них единую среду навигации. Это дает возможность учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ.

В новой версии «Локуса» связь робототехники с системой навигации обеспечивают специальные универсальные модули. Их подключение выполняется по интерфейсам USB или UART. Вместе с модулем поставляются программные библиотеки на C/C++ и Python, которые позволяют в сторонних приложениях и учебных проектах получать данные системы навигации и использовать их при разработке собственных сценариев взаимодействия роботов и дронов. Работоспособность решения уже проверена на образовательной технике «ТРИК», MGBOT, «Прикладная робототехника» и др.

Система навигации поставляется в комплекте с компактным безопасным пространством «Геоскан Арена Мини», которую можно устанавливать в обычных учебных классах. Это позволяет быстро развернуть полетную зону и использовать ее для занятий и тренировок с дронами и наземными роботами. Специальный веб-интерфейс упрощает настройку «Локуса» и работу педагогов с «Ареной Мини».

Василий Саутин, Т1: Процессы DevSecOps в каждой индустрии необходимо выстраивать по-разному
Цифровизация

«Образовательным организациям важно работать в совместимой и понятной технологической среде. При этом в школах уже собраны разные робототехнические наборы, которые в большинстве случаев не совместимы друг с другом. Это немного напоминает времена, когда у каждого мобильного телефона был свой разъем для зарядки. Универсальная навигация объединяет этот “зоопарк” робототехники в единую систему и позволяет выстраивать учебный процесс без ограничений. Это помогает образовательным учреждениям двигаться в сторону отечественных решений и одновременно использовать уже имеющиеся ресурсы», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

Система ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» — единственный российский программно-аппаратный комплекс, который создает локальную систему навигации для работы летающей и наземной робототехники в помещении, утверждают в компании. Он обеспечивает определение координат, скорости перемещения и направления движения роботов и применяется для реализации образовательных и игровых сценариев на учебных полигонах. Система ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» обеспечивает функционирование соревновательных комплексов на ведущих робототехнических мероприятиях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Обзор: Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще