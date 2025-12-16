«Геоскан» разработала универсальный модуль навигации для образовательной робототехники

ГК «Геоскан» разработала универсальную версию системы ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» для работы с образовательной робототехникой. Решение позволяет работать как с дронами, так и с наземными роботами отечественных и зарубежных производителей и создает для них единую среду навигации. Это дает возможность учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ.

В новой версии «Локуса» связь робототехники с системой навигации обеспечивают специальные универсальные модули. Их подключение выполняется по интерфейсам USB или UART. Вместе с модулем поставляются программные библиотеки на C/C++ и Python, которые позволяют в сторонних приложениях и учебных проектах получать данные системы навигации и использовать их при разработке собственных сценариев взаимодействия роботов и дронов. Работоспособность решения уже проверена на образовательной технике «ТРИК», MGBOT, «Прикладная робототехника» и др.

Система навигации поставляется в комплекте с компактным безопасным пространством «Геоскан Арена Мини», которую можно устанавливать в обычных учебных классах. Это позволяет быстро развернуть полетную зону и использовать ее для занятий и тренировок с дронами и наземными роботами. Специальный веб-интерфейс упрощает настройку «Локуса» и работу педагогов с «Ареной Мини».

«Образовательным организациям важно работать в совместимой и понятной технологической среде. При этом в школах уже собраны разные робототехнические наборы, которые в большинстве случаев не совместимы друг с другом. Это немного напоминает времена, когда у каждого мобильного телефона был свой разъем для зарядки. Универсальная навигация объединяет этот “зоопарк” робототехники в единую систему и позволяет выстраивать учебный процесс без ограничений. Это помогает образовательным учреждениям двигаться в сторону отечественных решений и одновременно использовать уже имеющиеся ресурсы», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

Система ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» — единственный российский программно-аппаратный комплекс, который создает локальную систему навигации для работы летающей и наземной робототехники в помещении, утверждают в компании. Он обеспечивает определение координат, скорости перемещения и направления движения роботов и применяется для реализации образовательных и игровых сценариев на учебных полигонах. Система ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» обеспечивает функционирование соревновательных комплексов на ведущих робототехнических мероприятиях.