Рекрутинговая компания Antal Talent сменила поставщика кадрового ЭДО на HRlink

Участник рынка подбора персонала в России и странах СНГ компания Antal Talent перешла на сервис кадрового ЭДО HRlink. Сменив поставщика, Antal Talent закрыла свои потребности в части автоматизации кадрового делопроизводства. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Antal Talent более 30 лет работает на рынках России и стран ближнего зарубежья. Компания специализируется на подборе персонала среднего и высшего управленческих звеньев в различных профессиональных областях и отраслях экономики. Среди ее клиентов — российские и международные бренды, у истоков формирования которых стоит команда Antal Talent.

На сегодняшний день у компании есть два российских офиса — в Санкт-Петербурге, а также в Москве, откуда централизованно происходит управление кадрами. Финансовые и временные потери, которые компания испытывала при отправке документов сотрудникам в Петербург, стали отправной точкой для отказа от бумаги в HR.

В 2020 г. Antal Talent внедрила первую платформу кадрового ЭДО, которая оптимизировала работу специалистов, особенно в части информирования сотрудников о количестве оставшихся дней отпуска. В течение года происходил процесс перевода кадровых процессов на цифровую платформу, но спустя 1,5 года использования проявился ряд ее недостатков.

Компанию не устраивал сложный процесс кастомизации шаблонов заявлений, а также качество технической поддержки — часть проблем могли решаться в срок до пяти дней, что исключено в процессе оформления нового сотрудника на работу, а в некоторых случаях вынуждало возвращаться к бумажному документообороту. К моменту, когда срок лицензии первой платформы подходил к концу, было принято решение о поиске нового поставщика КЭДО.

Одним из важных требований к новому вендору стала возможность быстрого внедрения. Команду из 70 человек предстояло перевести на новую систему за две недели. С задачей справился HRlink: в ходе реализации проекта большую часть времени заняло оформление согласий сотрудников, техническая часть проекта при этом была решена за несколько дней.

По словам директора по персоналу и административной деятельности Antal Talent Анны Чивилевой, в компании также остались довольны уровнем поддержки и индивидуальным подходом к клиентам в HRlink — менеджер всегда готов оперативно решить любой возникающий вопрос и проконсультировать команду. Кроме того, сервис дает возможность самостоятельно быстро и просто внести изменения в формы и шаблоны документов, что в разы ускоряет кадровый процесс.

«Работа в КЭДО — это удовольствие для любого эйчара. Автоматизация КДП дает возможность подписывать тысячи документов одним кликом. При этом внедрить КЭДО легко, если делать это с надежным партнером, например, таким как HRlink. Команда помогла нам уложиться в короткие сроки при миграции с одной платформы на другую и предложила новые решения, которые сделают работу кадровых специалистов еще эффективнее: в будущем мы также рассматриваем возможность внедрить сервис для удаленного найма работников Start Link», — сказала Анна Чивилева.

«Мы стремимся к тому, чтобы кадровое делопроизводство занимало минимальное время и не отвлекало команду от более важных стратегических задач. Именно поэтому мы уделяем столько внимания сопровождению клиентов, качеству поддержки, гибкости настроек и удобству пользователей. Мы рады, что смогли обеспечить Antal Talent быстрый и предсказуемый переход на нашу платформу и предложить инструменты, которые помогут дальше развивать их HR-процессы», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.