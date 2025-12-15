Разделы

Кроссоверы Solaris HC пополнили автопарк каршеринга BelkaCar

Столичный автопарк каршерингового сервиса BelkaCar пополнился компактными кроссоверами Solaris HC. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Бренд автомобилей Solaris производится на ООО «Автомобильный завод «АГР» в Санкт-Петербурге. Модель Solaris HC собирается на базе Hyundai Creta третьего поколения.

Пятиместный кроссовер с передним приводом представлен в нескольких цветах кузова. Шестиступенчатая автоматическая КПП, аудиосистема с четырьмя динамиками с Bluetooth-интерфейсом и возможностью подключения USB-носителей, крепления детских кресел, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом и обогревом, удаленный прогрев, датчики парковки сделают поездки на автомобиле комфортными, а вместительный багажник на 433 л позволит отправиться в небольшое путешествие или в магазин, закупив и загрузив все самое необходимое.

