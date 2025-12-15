«Эксперт РП» на 50% сократила время подбора ИТ-специалистов с помощью BPMSoft

Консалтинговая компания «Эксперт РП» (ExRP: expert network) завершила миграцию с Salesforce на российскую BPMSoft (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft). Новая CRM на базе low-code платформы объединила процессы продаж продуктов и подбора ИТ-специалистов, обеспечив стабильность работы, кастомизацию и расширенные возможности аналитики. Создание MVP заняло два месяца, полный переход – четыре. Проект реализован командой системного интегратора NAU. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

«Эксперт РП» более 22 лет работает на рынке поддержки и развития ИТ‑систем, а также оказывает услуги по подбору экспертов для внедрения ИТ‑решений. Ранее компания использовала Salesforce, но из-за невозможности продления лицензий потребовался быстрый переход на альтернативную платформу. Задача заключалась в сохранении всех данных и обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Этим требованиям полностью соответствовала BPMSoft, которую выбрали из-за наличия встроенных low-code инструментов для гибкой кастомизации, возможностей аналитики и высокого уровня отказоустойчивости.

Специалисты компании NAU спроектировали архитектуру новой CRM и проработали модель бизнес-процессов заказчика. На платформе создано несколько воронок продаж под разные сценарии взаимодействия с клиентами. Одним из ключевых результатов стало создание единого справочника навыков и компетенций сотрудников. На его основе -реализован инструмент автоматического поиска релевантных кандидатов по запросам клиентов. После внедрения новой системы время закрытия заявки на подбор ИТ-специалиста снизилось на 50%.

Отдельным блоком проекта стало подключение BPMSoft к корпоративному хранилищу данных. Руководство компании получило настраиваемые дашборды для контроля продаж, эффективности сотрудников и ключевых бизнес-метрик. Аналитика позволяет оценивать динамику процессов и ускоряет принятие управленческих решений. Инфраструктура BPMSoft развернута в Yandex Cloud с настройкой мониторинга и резервного копирования. CRM интегрирована с системой email-рассылок, лендингами, корпоративным сайтом и профессиональным порталом SAPLAND.RU.

Сегодня CRM на базе BPMSoft – центральная система управления продажами и подбором специалистов в «Эксперт РП». Она автоматизирует рутину, снижает нагрузку на сотрудников и ускоряет выполнение ежедневных задач.

Михаил Сковородин, генеральный директор «Эксперт РП»: «Для нас важно использовать современные инструменты, которые поддерживают сложные процессы и позволяют оперативно реагировать на запросы клиентов. BPMSoft стала такой платформой – стабильной и технологичной»

Александр Нефедьев, генеральный директор NAU: «Мы подошли к проекту максимально прагматично: сохранили логику процессов, усилили их автоматизацией и сделали систему удобной для ежедневной работы. BPMSoft показала себя как гибкая и устойчивая платформа. Главный результат проекта – скорость: команда заказчика уже видит, как ускорилось закрытие заявок и выросла прозрачность в управлении проектами».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «BPMSoft позволяет компаниям комплексно цифровизировать ключевые процессы. В проекте с «Эксперт РП» мы за короткий срок реализовали масштабное решение: сохранили все данные, настроили интеграции и создали инструмент, который помогает бизнесу быстрее закрывать проекты и эффективно работать с экспертным сообществом».