Запросы работающих россиян к 2026: больше карьерного роста и признания заслуг. На снижение нагрузки никто не надеется

SuperJob выяснил ожидания россиян от 2026 г. в профессиональном плане. Оказалось, что карьерные амбиции и запросы на признание заслуг максимальны за пять лет. В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства россиян в 2026 г. является повышение зарплаты (63% голосов опрошенных). Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. На втором месте — карьерный рост (36%). Стабильность — на третьей строке (29%). По 23% россиян хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 19%. Еще 18% ждут расширения компенсационного пакета. 16% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 7% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 4% россиян.

Карьерный рост наиболее важен для молодежи до 35 лет (48%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность (25%). Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 18% опрошенных до 35 лет, 33% респондентов 35—45 лет и 38% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (28%), чем молодежь до 35 лет (11%).

Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.

Для работников с зарплатой от 150 тыс. руб. интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше (26%). Респонденты с доходом до 80 тыс. руб. в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность (40%) и увеличение зарплаты (68%).

Как изменились запросы россиян за несколько лет? О карьере и признании заслуг сегодня мечтают чаще, чем когда-либо за последние пять лет. На снижение нагрузки надеются вдвое реже, чем год назад.

Таким образом, ожидания от работы стали более сложными и динамичными. Финансовый мотив, оставаясь доминирующим, перестает быть единственным. Работники, особенно молодые и со средним доходом, все активнее стремятся к развитию и продвижению. В то же время зрелые специалисты ищут смысл и интерес в задачах. Тем, кто зарабатывает ниже среднего, нужны гарантии стабильности. Работодателям, стремящимся удержать ценные кадры, стоит учитывать это разнообразие запросов в системе мотивации на 2026 .

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 391. Время проведения: 1—5 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

