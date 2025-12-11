.РФ расширяет многоязычие: добавлен символ «ӕ» осетинского алфавита

Вступили в силу новые редакции Приложения к Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ «Список символов, допустимых в составе доменного имени в домене .РФ» и Соглашения об аккредитации, утвержденные решениями Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 24 октября 2025 г. (Протокол № 36 внеочередного Общего собрания учредителей АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от 24 октября 2025 года).

Список символов, которые можно использовать при регистрации доменного имени в домене .РФ, теперь дополнен символом «ӕ» (U+04D5 согласно международному стандарту Unicode) алфавита осетинского языка. Об этом CNews сообщили представители Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Таким образом, количество государственных языков республик России, на которых можно регистрировать доменные имена .РФ, продолжает расти – теперь таких языков 18.