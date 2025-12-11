Разделы

Банк «Русский Стандарт»: осенью 2025 г. онлайн-покупки достигли 80% от всех оплат через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян через Систему быстрых платежей (СБП). По данным эквайринговой сети банка, осенью 2025 г. офлайн лидирует по размеру среднего чека одной такой покупки. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Доля онлайна в покупках через СБП осенью 2025 г. – 80%, а офлайна – 20%. При этом показатели у онлайна заметно выросли относительно лета 2025 г., когда его доля 71%, а у офлайн-покупок – 29%.

Офлайн при этом заметно лидирует осенью по величине среднего чека покупки через СБП. Он вырос до 1 617 руб. с 1 425 руб. летом 2025 г. В онлайне же средний чек осенью 2025 г., напротив, снизился до 948 руб. с 1 452 руб. летом 2025 г.

В число популярных категорий трат в зависимости от количества платежей через СБП осенью в онлайне вошли супермаркеты (492 руб.), быстрое питание (657 руб.) и детская одежда (1 895 руб.).

В офлайне же осенью 2025 г. среди популярных категорий оказались супермаркеты (603 руб.), быстрое питание (505 руб.) и рестораны (1 915 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт». Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок осенью и летом 2025 г.

