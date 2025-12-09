Новогодние каникулы 2026: только 9% россиян планируют продлевать отдых отпусками и отгулами

Сервису по поиску работы SuperJob выяснил, что уходящие в отпуск в конце декабря коллеги раздражат каждого двенадцатого россиянина. В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В этом году россиян ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней. Три из четырех работающих по фиксированному графику не планируют присоединять к ним отпуска или отгулы. Продлить отдых хотят лишь 9% опрошенных: в конце года намерены взять отпуск 7% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 2%. Каждый шестой (16%) пока не определился со своими планами.

Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников (9% против 5% соответственно). Планирующих продлить отдых как за счет присоединения декабрьских дней, так и за счет январских больше среди молодежи до 35 лет (11 и 3%).

Что касается отношения к коллегам, которые уходят в отпуск в конце декабря, то каждый второй россиянин (54%) воспринимает такие решения спокойно, а каждый четвертый (27%) — даже положительно. Лишь 8% респондентов относятся к этому отрицательно.

Уход сослуживцев в отпуск в конце декабря нервирует женщин чаще, чем мужчин (10 и 6% соответственно). Среди россиян 45+ недовольных больше, чем среди тех, кто моложе (11%). Респонденты комментируют: «Я буду очень недоволен такой ситуацией» (шеф-бармен, Москва); «Мне же больше пахать, а не ему!» (фармацевт, Челябинск); «Это самое напряженное время (надо выплатить всем зарплату, премии, уплатить налоги, удержания)» (бухгалтер, Тула).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 391. Время проведения: 24—28 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее по фиксированному графику. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов