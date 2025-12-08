Разделы

Беспилотные комплексы Zala Zarya расширяют географию применения

Специалисты Главного управления МЧС по Республике Марий Эл успешно провели учебно-тренировочные полеты беспилотного авиационного комплекса Zala Zarya-1M. В ходе полета, курируемого руководством подразделения, были в штатном режиме проверены все ключевые тактико-технические характеристики аппарата, включая навигацию, управляемость и интеграцию в действующую систему управления БАС. По результатам испытаний комплекс рекомендован к дальнейшей эксплуатации и включению в состав дежурных средств обеспечения оперативной деятельности подразделения. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Также ведомство сообщило о поступлении на вооружение спасателей Забайкальского края беспилотного комплекса Zala Zarya-1. Аппарат, разработанный с учетом специфики работы МЧС, уже готов к работе в сложных климатических условиях региона. Он оснащен мощной оптикой и тепловизором для круглосуточного мониторинга, способен находиться в воздухе до четырех часов и передавать данные на расстояние 20 км. Операторы подразделения прошли полный курс обучения работе с комплексом.

Расширение парка беспилотных авиационных систем позволяет спасательным службам России повышать эффективность мониторинга и реагирования, что подтверждается сотнями успешных применений.

