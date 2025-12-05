Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Турвизор» внедряет ИИ-выжимку отзывов в описание отелей

Компания «Турвизор» объявляет о запуске новой функции в сервисе — ИИ-выжимки отзывов. Теперь пользователи могут получить суть впечатлений об отеле без необходимости читать десятки или сотни отзывов. Об этом CNews сообщили представители «Турвизор».

В новом разделе «Отзывы» на странице каждого отеля появились краткие аналитические выводы, сформированные искусственным интеллектом. Принимая решение о бронировании, пользователю достаточно ознакомиться с лаконичным резюме, чтобы понять, соответствует ли отель его ожиданиям.

Для формирования ИИ-выводов используются отзывы реальных пользователей сайта «Турвизор» за последние полтора года. Такой временной охват обеспечивает актуальность и объективность оценки. Если отзывов недостаточно или они устарели, выжимка не отображается, что гарантирует высокое качество информации.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

В ходе разработки решения команда «Турвизор» протестировала несколько современных нейросетей и выбрала оптимальную для задачи. Точные технические детали и название модели компания предпочитает не раскрывать, отмечая, что на первом месте стоит удобство и доверие пользователей.

Благодаря интеграции искусственного интеллекта «Турвизор» делает выбор отеля еще проще и технологичнее, продолжая следовать мировым трендам в области цифровых сервисов для путешественников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

На фоне кадрового голода HR-платформы становятся критическим ПО в ИТ-инфраструктуре компаний

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще