Разделы

Электроника Ритейл Розница
|

Caviar превратил iPhone 17 в новогоднюю ель

Международное ателье кастомных смартфонов Caviar представило обновленную коллекцию Secret Love, в центре которой флагманская модель Emerald Tree. Это праздничная модель, задуманная как ювелирная интерпретация украшенной новогодней ели. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Дизайнеры Caviar использовали натуральную кожу, перламутр, ювелирную эмаль, кристаллы и золото, чтобы превратить iPhone в украшения ручной работы. Отдельную роль играет перламутр, он используется во всех моделях. Его мягкое сияние напоминает свет свежего снега и создает ощущение чистоты и ожидания праздника. Благодаря этому вся коллекция несет в себе дух снежной зимы.

Emerald Tree

Модель с кожей глубокого зеленого оттенка и ювелирными элементами, визуально напоминающими украшения на елке. Контрастные акценты создают ассоциации с огнями и новогодними игрушками. Emerald Tree передает атмосферу новогоднего праздника.

ng700.jpg

Caviar
Caviar превратил iPhone 17 в новогоднюю ель

Помимо флагмана в серию вошли три модели, выдержанные в похожей эстетике.

Caramel — символ новогодних сладостей и уютных традиций

Кожа теплого карамельного оттенка и орнаментальные элементы напоминают праздничные угощения и домашний декор. Белые и красные акценты отсылают к классической цветовой гамме рождественских украшений.

Fleur de Lumière — отражение праздничного света

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Рельефный золотой цветок и декоративные вставки из перламутра имитируют игру света, характерную для гирлянд и свечей, которые традиционно сопровождают новогоднее оформление.

Dancing Hearts — знак праздничных пожеланий и теплых чувств

Позолоченные сердцевидные элементы и насыщенный синий оттенок кожи напоминают о символике пожеланий, поздравлений и праздничной открытки, которую дарят ближним в конце года.

Все устройства выпускаются ограниченной серией — по 19 экземпляров каждой модели. Цены начинаются от 639 тыс. руб. за версию iPhone 17 Pro 256 Gb.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Спустя 26 лет арестован убийца президента знаменитого российского производителя компьютерной техники

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

SSD-накопители со временем теряют данные гораздо быстрее, чем HDD

Обзор: Онлайн-доски 2025

Американский завод TSMC отправил в мусор тысячи кремниевых пластин. Виноваты перебои с электричеством

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще