Caviar превратил iPhone 17 в новогоднюю ель

Международное ателье кастомных смартфонов Caviar представило обновленную коллекцию Secret Love, в центре которой флагманская модель Emerald Tree. Это праздничная модель, задуманная как ювелирная интерпретация украшенной новогодней ели. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Дизайнеры Caviar использовали натуральную кожу, перламутр, ювелирную эмаль, кристаллы и золото, чтобы превратить iPhone в украшения ручной работы. Отдельную роль играет перламутр, он используется во всех моделях. Его мягкое сияние напоминает свет свежего снега и создает ощущение чистоты и ожидания праздника. Благодаря этому вся коллекция несет в себе дух снежной зимы.

Emerald Tree

Модель с кожей глубокого зеленого оттенка и ювелирными элементами, визуально напоминающими украшения на елке. Контрастные акценты создают ассоциации с огнями и новогодними игрушками. Emerald Tree передает атмосферу новогоднего праздника.

Помимо флагмана в серию вошли три модели, выдержанные в похожей эстетике.

Caramel — символ новогодних сладостей и уютных традиций

Кожа теплого карамельного оттенка и орнаментальные элементы напоминают праздничные угощения и домашний декор. Белые и красные акценты отсылают к классической цветовой гамме рождественских украшений.

Fleur de Lumière — отражение праздничного света

Рельефный золотой цветок и декоративные вставки из перламутра имитируют игру света, характерную для гирлянд и свечей, которые традиционно сопровождают новогоднее оформление.

Dancing Hearts — знак праздничных пожеланий и теплых чувств

Позолоченные сердцевидные элементы и насыщенный синий оттенок кожи напоминают о символике пожеланий, поздравлений и праздничной открытки, которую дарят ближним в конце года.

Все устройства выпускаются ограниченной серией — по 19 экземпляров каждой модели. Цены начинаются от 639 тыс. руб. за версию iPhone 17 Pro 256 Gb.