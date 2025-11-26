Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию витрины «Фильмы и сериалы»

Сервис «VK Видео» представил обновлённую витрину раздела «Фильмы и сериалы» — главную точку притяжения для поклонников кино, аниме и сериалов. Редизайн учитывает потребности широкой аудитории и современные сценарии просмотра.

Анализ пользовательских предпочтений показал, что зрителям особенно важны простота навигации, быстрый доступ к премьерам, а также возможность возвращаться к просмотру и легко находить релевантный контент. Всё это легло в основу новой архитектуры раздела.

Витрина «Фильмы и сериалы» формируется на основе рекомендательных систем, которые учитывают интересы пользователя и историю его просмотров. На новой витрине поиск нужного контента занимает минимум времени.

В верхней части витрины расположена «карусель» с главными премьерами и трендами киноиндустрии. Ниже — тематические подборки: «Фильмы и сериалы для вас» и «Сериалы» с персональными рекомендациями, «Продолжить просмотр» и «Вы хотели посмотреть» — они помогут запомнить и найти интересный контент в один клик или быстро продолжить просмотр с того места, где остановились в прошлый раз. Ниже — подборки «Аниме», «Мультфильмы» и «Мультсериалы» для всей семьи, а также жанровые ленты: комедии, приключения, фантастика, боевики и мелодрамы.

Редизайн раздела «Фильмы и сериалы» стал ответом на активный рост интереса к тематическому контенту — фильмам, сериалам и анимации, собранным на единой витрине.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Штрафы за рекламу в Facebook* и Instagram* увеличат до миллиона

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще