«Росэл» создал отечественную технологию производства ключевых компонентов для лазеров

Холдинг «Росэл» создал оригинальную технологию изготовления гетероструктур – многослойных полупроводниковых кристаллов. Она уже прошла полный цикл испытаний и позволит организовать производство ключевых компонентов для современных оптоэлектронных приборов различного назначения - лазеров, светодиодов и фотоприемников. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Созданная специалистами компании «Оптрон» (входит в «Росэл») базовая технология предназначена для изготовления перспективных нитридных гетероструктур. Разработка позволяет создавать оптико-электронные системы, обладающие повышенной устойчивостью к экстремальным воздействиям климатических, механических, коррозионных, электромагнитных и радиационных факторов.

Приборы на основе гетероструктур могут применяться в сфере связи, коммуникации, позиционирования, для решения других специальных задач. Также технология будет востребованной на рынке освещения, включая офисное, улично-дорожное, промышленное, торговое освещение, агрофотонику и архитектурно-художественную подсветку.

«Запуск современного производства на основе нашей технологии позволит насытить отечественный рынок доступными и недорогими по сравнению с импортными аналогами компонентами. Это даст импульс для развития перспективных направлений, таких как интеллектуальное освещение и системы “умного города”, где надежные и эффективные светодиоды и лазеры играют ключевую роль», – сообщили представители «Росэл».

