Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о стратегическом партнерстве

Компания «Синимекс» и Aswant Group объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании (МОВ), который закрепляет стратегическое партнерство, направленное на ускорение цифровой трансформации в секторе финансовых услуг Малайзии и Индонезии. Объединив 28-летний инженерный опыт компании «Синимекс» и глубокое знание местного рынка Aswant Group, партнеры намерены предложить инновационные, безопасные и высокоэффективные решения для финансовых институтов Малайзии. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Малайзийский рынок финансовых услуг продемонстрировал устойчивость и уверенный рост в 2024 г.: общий финансовый объем увеличился на 8,2 % и достиг 38,7 трлн ринггитов.

Партнеры планируют предоставить экспертные решения и технологические продукты для 30 наиболее динамично развивающихся коммерческих банков и финтех-компаний Малайзии, поддерживая их переход к цифровым экосистемам нового поколения.