Для учебы и общения: исследование «Сферума» выявило, зачем школьникам ИИ

Коммуникационный сервис «Сферум» провел опрос среди российских школьников, чтобы выяснить, используют ли они искусственный интеллект. Оказалось, что эта технология помогает детям в различных вопросах – от работы над домашним заданием до проверки на знания самих ИИ-помощников.

Согласно исследованию, почти треть школьников (29%) отметила, что использует ИИ при выполнении домашних заданий, а 23% респондентов общается с ним просто от скуки. Еще 14% из общего числа опрошенных сообщили, что любят создавать аватарки, картинки, мемы и открытки при помощи ИИ.

При этом довольно внушительная часть опрошенных сообщила, что не пользуется искусственным интеллектом, предпочитая развивать собственный, а десятая часть школьников и вовсе не знает пока, что это такое.

Предпочитает проверять нейросети сложными вопросами и подлавливать их на ошибках 7% участвовавших в исследовании.

Опрос был проведен в канале сервиса «Сферум» среди подписчиков в октябре-ноябре 2025 г. В нем приняли участие 3,4 тыс. респондентов-школьников.

