185 беспилотных комплексов Zala будет поставлено ведущему эксплуатанту в России

Zala подписала соглашение о намерениях с одним из крупнейших эксплуатантов беспилотных авиационных систем в России. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Всего в адрес авиакомпании будет поставлено 185 беспилотных комплексов.

В рамках достигнутых договоренностей Zala поставит модернизированные беспилотные воздушные суда (БВС) Zala Т-16 и ZALA Т-20, а также мобильные лаборатории на базе транспорта повышенной проходимости.

Реализация контракта позволит значительно усилить позиции заказчика, который оказывает услуги по экологическому мониторингу и обеспечению безопасности на объектах ТЭК в 65 субъектах России.

Подписанный меморандум подтверждает лидирующие позиции Zala в формировании отраслевых стандартов оказания услуг по авиамониторингу на объектах топливно-энергетического комплекса.

