Центр безопасности Мах подвел итоги работы за октябрь

Благодаря совместной работе экспертов Центра безопасности Мах и МВД России в октябре 2025 г. был задержан администратор сообщества, который сдавал учетные записи мессенджера в аренду для совершения мошеннических действий. Более 30 человек выведены из-под влияния мошенников до хищения денежных средств. Об этом CNews сообщили представители Мах.

За октябрь Центр безопасности Mах заблокировал 132 тыс. подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тыс. вредоносных файлов, сообщил Центр безопасности мессенджера в своем канале в Мах.

Центр безопасности Мах отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7. В октябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 88 тыс. обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.

