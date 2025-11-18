Разделы

Инновации или обман — как рекрутеры относятся к профтестам, выполненным соискателями с помощью ИИ

4 из 10 российских рекрутеров против использования соискателями ИИ для выполнения тестов при устройстве на работу. В опросе приняли участие представители 1000 компаний, ведущие подбор персонала с использованием профессиональных тестов. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Использование соискателями искусственного интеллекта в процессе прохождения вступительных испытаний при трудоустройстве становится привычным явлением для рекрутеров. С этим сталкивались 36% опрошенных специалистов по подбору персонала, при этом лишь 3% рекрутеров узнали о факте использования нейросетей непосредственно от самих соискателей, гораздо чаще они догадывались об этом самостоятельно (33% респондентов).

Среди тех рекрутеров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. 4 из 10 против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. 31% отнесся к использованию соискателями новых технологий положительно. Нейтральную позицию заняли 23% участников опроса. 6% не смогли четко обозначить свою точку зрения по этому вопросу.

Использование искусственного интеллекта в процессе поиска работы перестало быть гипотетическим сценарием и стало реальностью, с которой регулярно сталкиваются российские рекрутеры. Однако HR-сообщество еще не выработало единого подхода к этому явлению. Раскол во мнениях, когда значительная доля рекрутеров видит в ИИ угрозу объективной оценке кандидатов, а другая — воспринимает его как инновационный инструмент, указывает на начало трансформации традиционных процессов найма и необходимость выработки новых правил игры.

Как рекрутеры меняют подход к тестовым заданиям, чтобы сохранить объективность найма? Клиенты SuperJob называли следующие способы: предложить нестандартные креативные задания, которые сложно просто запросить у ИИ; организовать процесс защиты выполненных тестов, чтобы оценить глубину погружения соискателя в проблему и ход его мыслей; проводить тесты в режиме реального времени — во время очных собеседований.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 204

Время проведения: 2 сентября — 14 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

