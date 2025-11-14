Российская HR-платформа представила модуль для управления людьми и командами

Платформа автоматизации HR-процессов Skillaz запустила новый модуль «Орг. структура» — инструмент для управления людьми, командами и функциями внутри компании. Новый модуль стал частью HR-платформы Skillaz HCM и представляет собой российское решение, сочетающее управление административной и функциональной структурами, поддержку нескольких юрлиц и двойного подчинения в едином интерфейсе. Модуль создан с нуля и полностью разработан на собственных технологиях Skillaz. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Модуль сочетает широкий функционал и современный дизайн: чистый интерфейс, продуманную навигацию и три формата отображения — список, карточки и дерево. Это упрощает поиск, анализ и работу с организационными данными для HR, руководителей и сотрудников.

Две структуры — административная и функциональная

Теперь компаниям доступен двойной разрез оргструктуры. Административный показывает классическую иерархию подчинения: департаменты, отделы, руководителей. Функциональный — распределение функций внутри компании (продажи, маркетинг, финансы, HR и др.) с возможностью отображать сложные, многоуровневые иерархии.

Поддерживаются несколько юридических лиц и двойное подчинение. Это помогает видеть реальную структуру бизнеса, планировать нагрузку, управлять командами и функциями без потери контекста.

Несколько форматов отображения — под разные сценарии

Оргструктуру можно открыть в трех форматах. Список — для работы с данными. Можно выбирать нужные столбцы (должность, подразделение, юрлицо, функция и др.) и сохранять фильтры под свои задачи. Карточки — для коммуникации: с фото, контактами и возможностью добавить коллег в избранное. Оргдерево — для визуального анализа структуры и связей между людьми и подразделениями. Функция «Найти меня» помогает быстро увидеть, где ты находишься в дереве и кто работает рядом.

Также теперь можно переключать вид отображения через фичу «Группировка»: по иерархии сотрудников (руководители → подчиненные); по иерархии подразделений (вышестоящие → дочерние); по функциональной структуре.

А у каждого подразделения теперь есть собственная карточка с контактами, списком сотрудников и дополнительной информацией — например, адресом и часами работы.

Гибкие фильтры — персонализированная работа с данными

В модуле реализована панель гибких фильтров, которую можно настроить под себя.

Пользователь выбирает параметры, нужные для ежедневной работы — например, грейд, локацию, функцию или статус сотрудника. Система запоминает выбранный набор и сохраняет его для следующих сессий, что экономит время и делает навигацию по оргструктуре заметно удобнее.

Фильтры не сбрасываются при переходах — у каждого пользователя сохраняется свой индивидуальный вид.

HR видит грейды и статусы, руководитель — офисы и команды, аналитик — юридические лица или функции. Это превращает оргструктуру в гибкий инструмент под разные роли внутри компании.

Группировки: быстрый доступ к нужным людям и данным

В крупных компаниях поиск по оргструктуре часто превращается в сложную задачу из-за большого объема данных.

В новом модуле Skillaz появились группировки, которые позволяют объединять сотрудников по общим признакам — стажу, должности, функции, руководителю или подразделению.

Это делает анализ и работу с кадровыми данными значительно быстрее: HR могут одним кликом найти сотрудников на испытательном сроке, чтобы запустить опрос 360 или оформить документы; администраторы — увидеть, кто не привязан к подразделению; руководители — просмотреть структуру своей команды в разрезе юрлиц или функций.

Такой подход избавляет от необходимости делать отдельные выгрузки и помогает принимать решения прямо в интерфейсе системы.

Для бизнеса и людей

«Орг. структура» превращает традиционную оргсхему в полноценный инструмент взаимодействия.

HR получают источник актуальных данных и инструмент для аналитики. Руководители — возможность управлять командами в реальном времени. Сотрудники — удобный способ понять, как устроена компания и быстро найти нужных людей.