Разделы

Бизнес-приложения Разборы и чек-листы
|

Российская HR-платформа представила модуль для управления людьми и командами

Платформа автоматизации HR-процессов Skillaz запустила новый модуль «Орг. структура» — инструмент для управления людьми, командами и функциями внутри компании. Новый модуль стал частью HR-платформы Skillaz HCM и представляет собой российское решение, сочетающее управление административной и функциональной структурами, поддержку нескольких юрлиц и двойного подчинения в едином интерфейсе. Модуль создан с нуля и полностью разработан на собственных технологиях Skillaz. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Модуль сочетает широкий функционал и современный дизайн: чистый интерфейс, продуманную навигацию и три формата отображения — список, карточки и дерево. Это упрощает поиск, анализ и работу с организационными данными для HR, руководителей и сотрудников.

Две структуры — административная и функциональная

Теперь компаниям доступен двойной разрез оргструктуры. Административный показывает классическую иерархию подчинения: департаменты, отделы, руководителей. Функциональный — распределение функций внутри компании (продажи, маркетинг, финансы, HR и др.) с возможностью отображать сложные, многоуровневые иерархии.

Поддерживаются несколько юридических лиц и двойное подчинение. Это помогает видеть реальную структуру бизнеса, планировать нагрузку, управлять командами и функциями без потери контекста.

Несколько форматов отображения — под разные сценарии

Оргструктуру можно открыть в трех форматах. Список — для работы с данными. Можно выбирать нужные столбцы (должность, подразделение, юрлицо, функция и др.) и сохранять фильтры под свои задачи. Карточки — для коммуникации: с фото, контактами и возможностью добавить коллег в избранное. Оргдерево — для визуального анализа структуры и связей между людьми и подразделениями. Функция «Найти меня» помогает быстро увидеть, где ты находишься в дереве и кто работает рядом.

Также теперь можно переключать вид отображения через фичу «Группировка»: по иерархии сотрудников (руководители → подчиненные); по иерархии подразделений (вышестоящие → дочерние); по функциональной структуре.

А у каждого подразделения теперь есть собственная карточка с контактами, списком сотрудников и дополнительной информацией — например, адресом и часами работы.

Гибкие фильтры — персонализированная работа с данными

В модуле реализована панель гибких фильтров, которую можно настроить под себя.

Пользователь выбирает параметры, нужные для ежедневной работы — например, грейд, локацию, функцию или статус сотрудника. Система запоминает выбранный набор и сохраняет его для следующих сессий, что экономит время и делает навигацию по оргструктуре заметно удобнее.

Фильтры не сбрасываются при переходах — у каждого пользователя сохраняется свой индивидуальный вид.

HR видит грейды и статусы, руководитель — офисы и команды, аналитик — юридические лица или функции. Это превращает оргструктуру в гибкий инструмент под разные роли внутри компании.

Группировки: быстрый доступ к нужным людям и данным

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

В крупных компаниях поиск по оргструктуре часто превращается в сложную задачу из-за большого объема данных.

В новом модуле Skillaz появились группировки, которые позволяют объединять сотрудников по общим признакам — стажу, должности, функции, руководителю или подразделению.

Это делает анализ и работу с кадровыми данными значительно быстрее: HR могут одним кликом найти сотрудников на испытательном сроке, чтобы запустить опрос 360 или оформить документы; администраторы — увидеть, кто не привязан к подразделению; руководители — просмотреть структуру своей команды в разрезе юрлиц или функций.

Такой подход избавляет от необходимости делать отдельные выгрузки и помогает принимать решения прямо в интерфейсе системы.

Для бизнеса и людей

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

«Орг. структура» превращает традиционную оргсхему в полноценный инструмент взаимодействия.

HR получают источник актуальных данных и инструмент для аналитики. Руководители — возможность управлять командами в реальном времени. Сотрудники — удобный способ понять, как устроена компания и быстро найти нужных людей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Китай обвинил Америку в краже биткоинов на $13 млрд

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/