Обновление планировщика задач «Ёжка»: теперь еще стабильнее и удобнее

В бесплатном планировщике задач «Ёжка» вышла серия обновлений — версии 1.27.0 – 1.30.1, которые заметно улучшают стабильность работы, удобство интерфейса и возможности совместной работы небольших команд. Теперь планировать задачи, следить за процессами и работать с документами стало еще проще. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

Предпросмотр docx, xlsx и gif прямо из приложения

Главное новшество — возможность предпросмотра файлов популярных офисных форматов docx, xlsx и gif прямо в интерфейсе приложения. Теперь, чтобы проверить содержимое документа или таблицы, не нужно скачивать их на компьютер — все открывается мгновенно, прямо из карточки задачи.

Улучшенный поиск по задачам

Заметно доработаны функции поисковой строки. Теперь поиск стал точнее, отзывчивее и лучше справляется с большим количеством данных — это особенно важно для тех, кто ведет в «Ёжке» сложные процессы или многопоточную работу команды.

Руководство пользователя — на странице авторизации

Актуализировано руководство пользователя, которое теперь доступно на странице авторизации. Оно помогает новичкам быстрее разобраться с интерфейсом и возможностями сервиса, а опытным пользователям — находить ответы на вопросы без обращения в поддержку.

Отдельное внимание в этом обновлении уделено стабильности и производительности системы. Исправлен ряд ошибок, в том числе возникавших при смене пароля, установке фильтров и выгрузке списка задач. Кроме того, оптимизирована работа веб-версии на мобильных устройствах — теперь «Ёжка» лучше адаптируется под экран смартфона и работает без сбоев даже при слабом соединении.

Обновление продолжает курс развития сервиса: «Ёжка» — бесплатный инструмент для небольших команд, которым важно планировать, согласовывать и завершать задачи без лишней сложности.