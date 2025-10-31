Разделы

Веб-сервисы
|

Обновление планировщика задач «Ёжка»: теперь еще стабильнее и удобнее

В бесплатном планировщике задач «Ёжка» вышла серия обновлений — версии 1.27.0 – 1.30.1, которые заметно улучшают стабильность работы, удобство интерфейса и возможности совместной работы небольших команд. Теперь планировать задачи, следить за процессами и работать с документами стало еще проще. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

Предпросмотр docx, xlsx и gif прямо из приложения

Главное новшество — возможность предпросмотра файлов популярных офисных форматов docx, xlsx и gif прямо в интерфейсе приложения. Теперь, чтобы проверить содержимое документа или таблицы, не нужно скачивать их на компьютер — все открывается мгновенно, прямо из карточки задачи.

Улучшенный поиск по задачам

Заметно доработаны функции поисковой строки. Теперь поиск стал точнее, отзывчивее и лучше справляется с большим количеством данных — это особенно важно для тех, кто ведет в «Ёжке» сложные процессы или многопоточную работу команды.

Руководство пользователя — на странице авторизации

Актуализировано руководство пользователя, которое теперь доступно на странице авторизации. Оно помогает новичкам быстрее разобраться с интерфейсом и возможностями сервиса, а опытным пользователям — находить ответы на вопросы без обращения в поддержку.

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры
Безопасность

Отдельное внимание в этом обновлении уделено стабильности и производительности системы. Исправлен ряд ошибок, в том числе возникавших при смене пароля, установке фильтров и выгрузке списка задач. Кроме того, оптимизирована работа веб-версии на мобильных устройствах — теперь «Ёжка» лучше адаптируется под экран смартфона и работает без сбоев даже при слабом соединении.

Обновление продолжает курс развития сервиса: «Ёжка» — бесплатный инструмент для небольших команд, которым важно планировать, согласовывать и завершать задачи без лишней сложности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/