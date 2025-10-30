Разделы

ПО Телеком
|

«Телфин» оптимизирует работу компаний с помощью автоматического тегирования звонков

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» автоматизирует тегирование входящих звонков для экономии времени и оптимизации работы сотрудников. Благодаря тегам компании получают удобный инструмент для оперативной сортировки звонков по группам, что помогает быстрее ориентироваться в потоке входящих обращений. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Тегирование — это дополнительная функция виртуальной АТС «Телфин.Офис», которая упрощает поиск звонков по ключевым словам и позволяет классифицировать вызовы по причинам обращений клиентов и иному контексту. Теперь пользователям не надо самостоятельно проставлять теги во время и по итогам телефонных разговоров: система автоматически расставляет метки.

Автоматизация тегирования звонков повышает эффективность работы колл-центров и других служб поддержки, улучшает качество обслуживания и снижают затраты. Новая функция АТС «Телфин.Офис» исключает необходимость прослушивания и классификации каждого звонка. Теги проставляются последовательно исходя из сценария обработки и маршрутизации каждого вызова.

«Быстрый доступ к структурированной информации по звонкам позволяет оперативно анализировать данные, выявлять тенденции, контролировать качество обслуживания. Кроме этого, классификация телефонных обращений клиентов помогает быстро обнаруживать ключевые проблемы и своевременно принимать меры для их решения», — сказал Вячеслав Исаков, продакт-менеджер «Телфин».

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

Можно автоматически тегировать звонки, поступающие на конкретные добавочные номера, или все телефонные вызовы без исключения. Одному входящему звонку можно одновременно присвоить несколько тегов. Новая функция АТС «Телфин.Офис» работает с каждым новым телефонным разговором и не зависит от номера абонента.

«Автоматическое тегирование сочетается с функцией создания резюме звонков на базе GPT, что позволяет сотрудникам быстро анализировать разговоры без прослушивания, используя автоматически генерируемые краткие тезисы», — сказал Вячеслав Исаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать рутинную работу за счет расширений для офисного ПО

Россия под атакой. Итальянские разработчики напустили вирусы-шпионы на россиян и белорусов

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/