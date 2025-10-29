Разделы

Цифровая модель НИТУ МИСИС поможет горным предприятиям перейти к полностью автономному управлению

Специалисты Университета МИСИС создали цифровую модель, которая связывает между собой все составляющие горнодобывающего предприятия: от оборудования до программ управления, и предлагает рекомендации, где технологические процессы могут выполняться без участия человека. Универсальная система применима для организаций, где затруднено наблюдение за всеми элементами. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Внедрение современных цифровых технологий в горнодобывающей отрасли — одно из ключевых направлений развития промышленности, но оно осложнено спецификой самих производств. В отличие от заводов с замкнутыми и повторяющимися процессами, предприятия по добыче полезных ископаемых — это постоянно меняющиеся системы, где условия работы зависят от множества природных и технологических факторов.

«Стандарты цифровой трансформации в машиностроении и других отраслях не подходят для горных предприятий. Они не обеспечивают необходимой точности при моделировании сложных взаимосвязей между оборудованием, инфраструктурой и информационными потоками, а также не позволяют проверять, насколько изменения в архитектуре сохраняют целостность всей системы», — сказал д.т.н. Игорь Темкин, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления НИТУ МИСИС.

Чтобы решить эту проблему, исследователи Университета МИСИС предложили использовать онтологическое моделирование — подход, при котором предприятие описывается как система взаимосвязанных понятий и процессов, представленных в виде базы знаний. Специалисты создали модель архитектуры горнодобывающего предприятия с упорядоченными ключевыми компонентами производственной системы: технологическими процессами, физическими объектами, управляющими агентами и информационными потоками. Подробности исследования описаны в научном издании Journal of Mining Institute (Q1).

«Наша разработка позволит описывать предприятия не на уровне слабо структурированных сведений, а в виде логической модели, понятной как человеку, так и машине. Это необходимый шаг к созданию по-настоящему автономных промышленных систем, где программные агенты способны взаимодействовать, анализировать данные и самостоятельно регулировать производственные процессы», — сказал старший преподаватель кафедры автоматизированных систем управления НИТУ МИСИС Сергей Дерябин.

Предложенная модель может стать основой для дальнейших разработок в области управления цифровой трансформацией горных предприятий и может быть использована для построения цифровых двойников и интеллектуальных устройств управления в горной промышленности.

